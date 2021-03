Bochum: To go – So gut sind Restaurants und Lieferservice

Wie schmecken die Gerichte von Restaurants in Bochum to go? Wir haben viele Angebote getestet.

BO to go: Im Corona-Lockdown bieten viele Restaurants in Bochum einen Abhol- und Lieferservice für ihre Gerichte an. Die WAZ testet einige der Angebote. Hier lesen Sie, welche Restaurants wir bereits getestet und wie wir sie bewertet haben.

Restaurant Waldhaus in Bochum:

Im WAZ-Check: das Waldhaus, idyllisch gelegen im Weitmarer Holz. Foto: Pascal Behning, / funkegrafik nrw

Unsere Gastro-Kritik zum Restaurant Waldhaus finden Sie hier.

Restaurant Gallo Nero in Bochum:

Das Restaurant Gallo Nero in Bochum hat einen Außer-Haus-Verkauf eingerichtet. Wir haben das Essen und den Service getestet. Foto: Jürgen Stahl/Rim Ammar / funkegrafik nrw

Unsere Gastro-Kritik zum Restaurant Gallo Nero finden Sie hier.

Restaurant Strätlingshof in Bochum:

Der Strätlingshof in Altenbochum gehört zu den bekanntesten Bochumer Gastronomiebetrieb. Die WAZ hat die To-go-Angebote getestet. Foto: Rim Ammar / funkegrafik nrw

Unsere Gastro-Kritik zum Restaurant Strätlingshof finden Sie hier.

Restaurant Takeshi in Bochum:

Im WAZ-Check: das Restaurant Takeshi an der Theoderichstraße in Bochum. Foto: Marc Büttner / funkegrafik nrw

Unsere Gastro-Kritik zum Restaurant Takeshi finden Sie hier.

Restaurant Lisas Palmengarten in Bochum:

In der Gastro-to-go-Kritik: Lisas Palmengarten an der Herner Straße 335 in Bochum. Foto: Anda Sinn / funkegrafik nrw

Unsere Gastro-Kritik zum Restaurant Lisas Palmengarten finden Sie hier.

Restaurant Stammhaus Hölscher in Bochum:

Heute im Gastro-to-go-Test: das Stammhaus Hölscher in Wattenscheid. Foto: Rim Ammar / funkegrafik nrw

Unsere Gastro-Kritik zum Restaurant Stammhaus Hölscher finden Sie hier.

Restaurant Da Aldo in Bochum:

Im Check: Das Ristorante Da Aldo in Bochum-Stiepel, das Aldo und Marisa Busacca Dolleo seit 2009 in den Räumen der ehemaligen "Alm" betreiben. Foto: Foto: Rim Ammar / funkegrafiik nrw

Unsere Gastro-Kritik zum Restaurant Da Aldo finden Sie hier.

Restaurant Yamas in Bochum:

In der Gastro-to-go-Kritik: das Bochumer Restaurant Yamas auf dem Boulevard. Foto: Pascal Behning / Funkegrafik

Unsere Gastro-Kritik zum Restaurant finden Sie hier.

Restaurant Hopfengarten in Bochum:

Heute im Gastro-to-go-Check der WAZ: Das Restaurant Hopfengarten an der Hattinger Straße 237 in Bochum. Foto: Foto: Rim Ammar / Funkemedien NRW

Unsere Gastro-Kritik zum Restaurant Hopfengarten finden Sie hier.

Restaurant Pablo in Bochum:

Heute im Gastro-to-go-Check der WAZ: Das Restaurant Pablo an der Goystraße 27 in Bochum. Foto: Rim Ammar / funkegrafik nrw

Unsere Gastro-Kritik zum Restaurant Pablo finden Sie hier.

Restaurant Franz Ferdinand in Bochum:

Im WAZ-Gastro-Test: das Bochumer Restaurant Franz Ferdinand an der Klinikstraße. Foto: Rim Ammar / funkegrafik nrw