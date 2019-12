Bochum. Eine Führung im Tierpark handelte von Tieren, die in der Bibel eine besondere Rolle spielten. Es war eine Einstimmung auf Weihnachten.

Bochum: Tierpark erzählt von Tieren mit biblischer Bedeutung

Tiere spielen in der Bibel immer wieder eine Rolle, waren sie doch zu biblischen Zeiten ein wichtiger Bestandteil im Leben der Menschen. Sie treten als goldenes Kalb, verheerende Plage oder als tierische Zeugen der Weihnachtsgeschichte in Erscheinung. Darum ging es bei einer Führung am Montag im Tierpark. Marie Brasseur führte rund 20 Teilnehmer.

„Das alte und neue Testament sind voll von Geschichten, in denen Tiere von Bedeutung sind“, sagt die stellvertretende Zooschulleiterin Judith Becker. „Angefangen bei der listigen Schlange im Garten Eden, über den Wal, der den Propheten Jona verschlang, bis hin zu dem treuen Esel, der Maria und Josef nach Bethlehem brachte. Für die Menschen waren Tiere zu dieser Zeit entweder geschätzte Nutztiere, wertvolle exotische Kostbarkeiten oder gefürchtete Wesen.“

„Es ist unsere Aufgabe, die einzigartige Vielfalt der Arten zu erhalten!“

Der Rundgang für die ganze Familie beleuchtete diese Erzählungen vor dem Hintergrund des heutigen Wissenstandes und nahm auch die lebenden Vertreter im Tierpark in Augenschein.

Eine Überlieferung hat für Judith Becker eine besondere Bedeutung: „Jeder kennt Noah, der mit seiner Arche die Tiere vor der Sintflut rettete. Seine Geschichte ist heute aktueller denn je, denn es ist unsere Aufgabe, die einzigartige Vielfalt der Arten zu erhalten!“