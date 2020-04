Bochum: Tierischer Nachwuchs im Weitmarer Wildgehege

Diese acht Frischlinge sind die neue Hauptattraktion im Wildgehege im Weitmarer Holz in Bochum-Weitmar.

Bochum-Weitmar. Für Besucher des Weitmarer Holzes lohnt mehr denn je ein Abstecher zum Wildgehege: Dort kamen acht Frischlinge und ein Mufflon-Lamm zur Welt.

Tierischer Nachwuchs im Weitmarer Holz: Acht Frischlinge und ein Mufflon-Lamm sorgen für fröhliches Gewusel und Gequieke bzw. Geblöke im Wildgehege in Bochum-Weitmar.

Noch verbringen die acht Frischlinge viel Zeit in einer der Schutzhütten ganz dicht bei ihrer Mutter, doch schon bald können sie sicher auch regelmäßig von den zahlreichen Besuchern des Geheges mit dem gebotenen Abstand untereinander beobachtet werden.

Pünktlich zu Ostern gab’s aber noch weiteren Nachwuchs: Im Damwild-Gehege ist die Mufflon-Familie nun um ein Lamm reicher, das munter durchs Gehölz springt.

Trägerverein bittet um Unterstützung

Natürlich freut sich der Trägerverein des Wildgeheges um Thilo Elsner und Nicole Sehrig über jede Unterstützung – zumal nun weitere zehn „hungrige Mäuler“ zu stopfen sind.

Kontakt unter Tel. 0234/ 57 98 90 oder per EMail an info@iuz-bochum.de – das Büro der Sternwarte stellt den Kontakt zum Trägerverein her.

