Bochum: Tiefbauamt komplettiert den Neubau des Dibergkanals

Die Stadt Bochum erneuert den Dibergkanal in seinem vierten Bauabschnitt. Damit wird eine Lücke geschlossen. Über ein Jahr lang wird durch den Kanalbau der Verkehr im Bereich Bessemerstraße stark beeinträchtigt.

Die Bessemerstraße soll indes nicht komplett gesperrt werden. Um den Straßenverkehr aufrecht zu halten, werden zwei Fahrstreifen befahrbar bleiben. Im Bauablauf wechseln die Fahrstreifen auf den Fahrbahnen zwischen dem östlichen und westlichen Bereich der Bessemerstraße. Der Verkehr wird überwiegend auf der östlichen Fahrbahn geführt.

Kanal musste in seiner Trasse verlegt werden

Die Bauzeit soll etwa 15 Monate betragen. Die Maßnahme ist für das vierte Quartal dieses Jahres geplant. Die Gesamtkosten liegen bei 5,1 Millionen Euro.

Dabei hat der Dibergkanal eine bewegte Geschichte: Er musste in seiner Trasse verlegt werden, als 2016 bekannt wurde, dass sich ein dänisches Unternehmen auf der Industriefläche Untere Stahlindustrie ansiedeln wollte. Die Hallen der Logistikfirma hätten den Kanal gefährdet.

Die Alternativtrasse liegt südlich des Logistikzentrums. Es wurde eine neue Verbindung zum Marbach geschaffen, der an dieser Stelle verrohrt ist. Der Dibergkanal beginnt am künftigen Regenüberlauf im Mischsystem am Glockengarten und verläuft von dort als Regenwasserkanal durch die Oskar-Hoffmann-Straße, die Königsallee, das Gebiet City-Tor-Süd, die Bessemerstraße und die Untere Stahlindustrie bis zur gedrosselten Einleitung in den Marbach.

Regenwasser wird in den Marbach eingeleitet

In seinem weiteren Verlauf nimmt der Kanal von den angrenzenden Flächen die Regenwasserabflüsse auf und führt sie direkt zum Marbach ab. Der Lückenschluss ermöglicht die weitere Abkopplung von Flächen vom Mischsystem (Regen- und Abwasser) und dient dem Hochwasserschutz für den Regenüberlauf Glockengarten, der noch entstehen wird.

Schachtbauwerke als Start- und Zielgrube Am Anfang und Ende der Kanalstrecke dienen die Schachtbauwerke als Start- und Zielgrube, ähnlich wie beim Kanalbau in Hiltrop. Die Anbindungen der Straßeneinläufe sowie auch die Anschlüsse aus den Seitenstraßen erfolgen ebenfalls unterirdisch aus dem Hauptsammler.

Die Bauabschnitte Oskar-Hoffmann-Straße zwischen Universitätsstraße und Königsallee, Königsallee von der Hattinger Straße über das City-Tor-Süd bis Bessemer Straße wurden bereits fertiggestellt und im Bereich der DB-Brücke Bessemerstraße wird das auf der Strecke anfallende Regenwasser provisorisch über ein Pumpwerk in den Mischwasserkanal eingeleitet. Im weiteren Verlauf wurde der Dibergkanal von der Bessemerstraße bis zur Einleitung in den Marbach ebenfalls bereits gebaut.

Komplett in unterirdischem Vortrieb

Zur Baumaßnahme gehören zudem die Anbindung der geplanten Regenwasser-Kanalisation des Bebauungsplangebietes Nr. 1004 (Umbau der Ehrenfeldstraße) und die Anschluss-Teilstücke für zukünftige Regenwasserzuflüsse aus den angrenzenden Nebenstraßen der Bessemerstraße. Das 440 Meter lange Kanalteilstück wird komplett im unterirdischen Vortrieb gebaut.

Das Tiefbauamt urteilt: „Die Baumaßnahme ist positiv zu bewerten, da das im Einzugsgebiet anfallende Regenwasser vom Mischwassernetz abgekoppelt und dem Marbach gedrosselt zugeführt wird.“

