Bochum: THW-Helfer versorgen Teiche mit Frischwasser

Bochum. Die lange Trockenheit und Hitze haben Spuren in den Bochumer Gewässern hinterlassen. Das THW versorgte am Samstag zwei Teiche mit Frischwasser.

Die Trockenheit und hohen Temperaturen der vergangenen Tage haben ihre Spuren in den Bochumer Gewässern hinterlassen. Das Technische Hilfswerk (THW) rückte am Samstag mit zwei Gruppen aus, um besonders betroffene Teiche mit Frischwasser zu versorgen.

Für die Helfer der Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung ging es am Morgen nach Stiepel. „Der Wasserstand in einem Teich in der Nähe der Hülsbergstraße war so weit abgesunken, dass dringend Frischwasser nachgefüllt werden musste, um die Natur und Lebewesen im Teich zu schützen“, berichtet THW-Sprecher Florian Steinmann.

Bürger können Trockenstände melden

Derweil war die THW-Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen wie schon im vergangenen Jahr im Wattenscheider Stadtgarten im Einsatz. Auch dort habe der Teich schnellstens Frischwasser benötigt, so das Technische Hilfswerk.

Für zukünftige Einsätze verfügt das THW Bochum über eine Anlage, die mit Hilfe spezieller Bälle und eines Kompressors Luft in die stehenden Gewässer einleitet, um eine stärkere Anreicherung mit Sauerstoff zu erzielen.

Auch die Bürger können mithelfen. An der eigens eingerichteten Telefon-Hotline 0234/910 33 33 können sie auf Trockenstände im Stadtgebiet aufmerksam machen, die dann von Feuerwehr, Polizei oder THW beseitigt werden.