Bochum: Theaterprojekt soll Jugendliche auf die Bühne locken

Birgit Iserloh und Ralf Lambrecht vom Theater Traumbaum in Bochum-Gerthe bieten in den Sommerferien ein Projekt für Kinder und Jugendliche an.

Bochum-Gerthe. Jugendliche aus Bochum können in den Sommerferien Theater spielen. Das Theater Traumbaum in Gerthe bietet ein spezielles Projekt für Teenager an.

Das Theater Traumbaum im Kulturmagazin Lothringen in Bochum-Gerthe meldet sich aus der Corona-Zwangspause zurück: „Du bist gut so wie Du bist“ lautet der Titel eines Theaterprojekts, das in den Sommerferien angeboten wird. Es richtet sich an Kinder und Jugendliche von zehn bis 14 Jahren.

„Wir haben ein Theaterkonzept erarbeitet, das sich mit der Lebensrealität von Teenagern beschäftigt“, so die Theatermacher Birgit Iserloh und Ralf Lambrecht. Rund, klein, groß, zu dünn, zu dick, cool, uncool… – solche „Bewertungen“ spielen im Leben von Heranwachsenden eine große Rolle, dazu kommt die jeweilige Mode, die ebenfalls eine Messlatte bildet. Hier setzt die Theater-AG „Du bist so gut wie du bist“ an, die direkt mit dem Sommerferienbeginn startet.

Schub für das Selbstvertrauen

Mit Spiel, Ausprobieren, Experimentieren und Mut werden die erfahrenen Theaterleute mit den Jugendlichen Rollen, Situationen und Szenen durchspielen. Dabei wird nicht nur die Darstellungs- und Ausdruckskunst gefördert, auch das Selbstbewusstsein bekommt einen ordentlichen Schub. Krönender Abschluss der Theaterwoche im Theater Traumbaum ist die Präsentation der Ergebnisse auf der hauseigenen Bühne am Samstag, 4. Juli.

Anmeldungen ab sofort

Die Umsetzung erfolgt unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln, gleichzeitig sollen aber auch Individualität und – begrenzte – Nähe zugelassen werden. Der Ferien-Theaterkurs findet vom 29. Juni bis 3. Juli, jeweils von 9.30 bis 13 Uhr im Theater Traumbaum, Lothringer Straße 36c, statt. Anmeldung und Info unter Tel. 0234/ 890 66 81 oder auf www.theater-traumbaum.de .