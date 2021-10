Bochum: Theater Traumbaum verlängert die Winterspielzeit

Bochum-Gerthe. Start ist mit einem Klassiker zum Thema Aggression. Das Bochumer Kindertheater legt den Schwerpunkt auf Mobbing- und Gewaltprävention.

In der kommenden Spielzeit Winter 2021 wird es beim Theater Traumbaum, Lothringer Straße 36c, für Kinder, Jugendliche und Familien einiges Neues geben. Normalerweise bietet das Theater im Frühjahr eine Spielzeit mit dem Schwerpunkt Mobbing- und Gewaltprävention an. „Da wir aber für das Frühjahr 2022 ein neues partizipatives Format planen“, so Birgit Iserloh, „haben wir den Schwerpunkt gegen Mobbing und Gewalt in die Winterspielzeit vorgezogen“.

„Hinzu kommt, dass durch den Lockdown und das Homeschooling bei Schulen aktuell ein großer Bedarf an sozialem Lernen gerade zu dieser Thematik besteht“, sagt Ralf Lambrecht. Um der großen Nachfrage nach Live-Kultur nachzukommen, wird die Winter-Spielzeit in diesem Jahr von sechs auf neun Wochen verlängert.

Bochumer Klassiker zum Thema Aggression

Start ist mit dem Klassiker zum Thema Aggression „Stromboli- Knut und die Wut“ (24.-27.10). Das Stück über „Wüteriche und Einstecker“ ist dann noch mal vom 14.- 17.11. zu sehen.

„Mobfer-f“ widmet sich vom 31.10. bis 3.11. und vom 21. bis 24.11. dem Thema Mobbing unter Schülern aus der Opferperspektive. Richtig rund geht es dann vom 07.11. bis 10.11. mit dem rasanten Szenenkarussell „Cybermobb“: Wie verändern digitale Medien unseren Umgang miteinander und warum wird im Netz noch mehr gemobbt als im realen Leben?

Es wird weihnachtlich

Mit „Herr Niemand und Frau Anderswo“ geht es vom 28.11. bis 1.12. um Gerechtigkeit. Vom 5. bis einschließlich 24.12. wird es mit dem modernen Weihnachtsmärchen „Weihnachtswald“ so richtig weihnachtlich.

Alle Stücke werden in Sonntagsvorstellungen um 15 Uhr und als Vorstellungen unter der Woche um 10 Uhr angeboten. Der Eintrittspreis beträgt fünf Euro. Für alle Vorstellungen ist eine Reservierung erforderlich, es gilt 3G-Regelung.

Theater Traumbaum, Kinder- & Jugendtheater, Lothringer Straße 36. 02 34 890 66 81, info@theater-traumbaum.dewww.theater-traumbaum.de

