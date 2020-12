Bochum: Theater Total plant weitere Premiere trotz Corona

Bochum Beim Bochumer Jugendprojekt Theater Total musste wegen Corona vieles zurückstehen. Dennoch läuft die Planung für 2021 engagiert weiter.

Beim Bochumer Jugendprojekt Theater Total musste in diesem Corona-Jahr vieles zurückstehen. Trotzdem werden die Vorbereitungen für die nächste Premiere in Angriff genommen.

Lange hatten sie bei Theater Total gehofft, die Performance „Der Weg riecht nach Frühling“ vor Live-Publikum in der hauseigenen Bühne spielen zu können. Am 6. November wäre Premiere gewesen. Doch die Pandemie ließ das nicht zu. Als die Gewissheit kam, dass es in diesem Jahr wohl gar nichts mehr passieren würde, war für Projektleiterin Barbara Wollrath-Kramer klar: Wenn die Zuschauer/innen nicht zu uns kommen können, gehen wir in die Wohnzimmer – virtuell, versteht sich.

Theater Total verlegt Bochumer Inszenierung ins Internet

Als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk strahlte die Compagnie die einstündige Performance am 4. Advent auf der Website www.theatertotal.de aus. Zu erleben war eine lebendige Aufführung, wobei sich das frei erfundene Stück vom Weg, der nach Frühling riecht, an der Geschichte von Hermann Hesses „Siddhartha“ orientiert. Die Lebens- und Sinnsuche des am Ende weise gewordenen Siddharta wurde in einer Mischung von Tanz, Musik und farbgewaltigen Bildern auf die Bühne gebracht.

Online-Vorstellungen nicht mit Live-Aufführungen vergleichbar

Wieder mal was Neues also im experimentierfreudigen Bochumer Jugendtheaterprojekt, wenn auch nicht ganz freiwillig. Denn natürlich war die Corona-Pandemie „schuld“ an der Live-Übertragung im Internet, ähnlich wie sie schon zuvor mehrmals zugeschlagen hatte.

Denn die Geschichte wiederholt sich: Im März hatte der erste Corona-Lockdown das Theater zwei Wochen vor der Premiere der Inszenierung von „Ein Sommernachtstraum“ erreicht und zu einer Unterbrechung der Arbeit mit den Jugendlichen geführt. Kurz zuvor war es jedoch gelungen, das noch unfertige Stück aufzuzeichnen und am eigentlichen Premierentermin zu streamen.

Proben für die nächste Shakespeare-Inszenierung

„Diese Erfahrung zeigt aber, dass eine Online-Vorstellung niemals an das Erlebnis einer Live-Aufführung herankommt“, so TT-Sprecherin Alina Ragus. „Trotzdem möchten wir den Menschen zumindest auf diesem Weg eine kleine Freude machen und, wie viele andere Häuser, ein Zeichen setzen, dass es weitergeht.“

Teilnehmer kommen aus ganz Deutschland nach Bochum

Und natürlich geht es im Hause Theater Total weiter: Die Proben für die Inszenierung von William Shakespeares „Maß für Maß“ haben bereits begonnen. Die Premiere ist für Ende März 2021 geplant. Da die jugendlichen, aus ganz Deutschland kommenden TT-Teilnehmer während ihres Jahresaufenthalts in Bochum im Domizil am Eickhoffpark eine häusliche Gemeinschaft bilden, müssen sie beim Spiel auf der Bühne untereinander keinen Mindestabstand einhalten.

Nur so ist das große Shakespeare-Projekt überhaupt durchführbar.

