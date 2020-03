Nord. Auf jährlich 450 Aufführungen bringt es das Theater Liberi mit Sitz an der Essener Straße. Am Sonntag steht ein Heimspiel auf dem Programm.

Unscheinbar ist das Wohn- und Geschäftshaus an der Essener Straße nahe des ThyssenKrupp-Werkes, in dem das Theater „Liberi“ seinen Sitz hat. Umso funkelnder und glamouröser sind die Produktionen, mit denen das Tournee-Theater bundesweit unterwegs ist. Am Sonntag, 15. März, freuen sich die Bochumer auf ihr nächstes Heimspiel: Im Ruhrcongress sollen „Die Schöne und das Biest“ die Zuschauer verzaubern.

Seit 2008 schreibt „Liberi“ mit seinem Gründer und Produzenten Lars Arend eine Erfolgsgeschichte. Die Familienmusicals made in Goldhamme erreichen jährlich 100.000 Besucher bei mehr als 450 Aufführungen: zwar mit bekannten Titeln, Inhalten und Protagonisten, aber mit eigenen Songs und Texten, mit aufwendigen Kostümen und opulentem Bühnenbild.

Tournee-Theater in Bochum: Singspiel für die ganze Familie

„Wir nehmen“, erklärt Lars Arend, „einen Klassiker, schütteln ihn kräftig durch und bringen ihn mit unseren Autoren und Komponisten in eine moderne Fassung.“ So entstanden bislang „Liberi“-Versionen u.a. vom „Dschungelbuch“, „Pinocchio“, „Schneewittchen“ oder „Alice im Wunderland“.

Auch „Die Schöne und das Biest“ präsentiert sich als zeitgemäßes Singspiel rund um die zauberhafte Belle und das furchteinflößende Biest. Das Stück ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. „Es wird ungeheuer schön“, wirbt das Theater, das für den Herbst eine Neufassung von „Aschenputtel“ ankündigt.

WAZ-Leser sparen drei Euro

Beginn im Ruhrcongress ist am 15. März um 15 Uhr. Eintrittskarten (ab 20 Euro) gibt es in allen bekannten Vorverkaufsstellen, zum Selbstausdrucken auf www.theater-liberi.de sowie am Sonntag ab 14 Uhr an der Tageskasse am Stadionring.

Die WAZ ist Medienpartner. Unsere Leser sparen beim Ticketkauf im Leserladen an der Huestraße 17-19 und online auf www.wir-lieben-tickets.de drei Euro pro Karte.