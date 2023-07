Bochum: Termin für Beginn der Vollsperrung Stensstraße steht

Weitmar. Angekündigt war es seit langem. Jetzt hat die Stadt das exakte Datum für den Beginn der monatelangen Vollsperrung der Stensstraße mitgeteilt.

Seit über einem Monat ist bereits der Graffring von der Stensstraße abgeklemmt. Doch dies war nur der Anfang einer viel größeren Baustelle. Jetzt kündigt die Stadt die Vollsperrung der Stensstraße an. Eine wichtige innerstädtische Verbindungsstraße ist für über ein Jahr nicht mehr zu passieren. „Die Arbeiten finden in mehreren Abschnitten statt. Die Vollsperrung der Stensstraße bleibt jedoch über den kompletten Zeitraum bestehen“, so Carina Seelkopf, vom städtischen Baustellenmanagement.

Das Tiefbauamt beginnt in der nächsten Woche, ab Donnerstag, 13. Juli, mit dem eigentlichen Kanalbau in der Stensstraße. Für die dann beginnenden Arbeiten sei eine Vollsperrung unumgänglich. Der erste Bauabschnitt liegt zwischen der Erlenstraße und der Stensstraße 20.

Wie die Stadt mitteilt, bleibt dabei die Verkehrsverbindung zwischen der Stensstraße und Erlenstraße erhalten.

Gesamtkosten von rund 3,6 Millionen Euro

Der erste Abschnitt zwischen Graffring und Erlenstraße soll elf Wochen dauern und somit im Oktober beendet sein. Danach folgen dann noch zwei Abschnitte bis hoch zur Autobahnbrücke. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme belaufen sich laut Stadt auf 3,6 Millionen Euro.

Darin enthalten sind sowohl die Straßenbau- als auch die Kanalbaukosten. Bei den Kanälen handelt es sich laut Stadt um einen rund 100 Jahren alten Mischwasserkanal, der Aufgrund seines Alters erhebliche bauliche Mängel aufweise und daher erneuert werden müsse.

Schon seit Ende Mai ist der Graffring von der Stensstraße abgeklemmt. Jetzt folgt die Vollsperrung der Stensstraße. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Was die Straße selbst betrifft, gibt es erhebliche Rissbildungen und sogenannte Ausbrüche im Asphalt sowie deutliche Bodenwellen. Im Vorfeld hatte es erheblichen Redebedarf der Anwohner und Anwohnerinnen gegeben, da sie über das Kommunalabgabengesetz (KAG) an den Kosten beteiligt werden. Anwohner hatten sich im Vorfeld beschwert und nach Versammlungen auch Änderungen in der Planung erreichen können.

Die Stadt weist auf folgende Umleitungen hin

Eine Umleitung des Verkehrs führt über die Hattinger Straße und Wasserstraße.

Die Radfahrer und Radfahrerinnen müssen eine andere Strecke fahren. Diese Umleitung führt durch das Wiesental.

Die Arbeiten erfolgen in weiteren Abschnitten bis zur Brücke über die A 448 und enden voraussichtlich im Herbst 2024. So lange ist die Stensstraße voll gesperrt. Wie die Stadt mitteilt, bleibt dabei die Verkehrsverbindung zwischen der Stensstraße und Erlenstraße erhalten. Allerdings muss auch die bereits seit Ende Mai bestehende Sperrung des Graffrings weiterhin aufrecht erhalten.

