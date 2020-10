Bochum: Tellerduell der Köche feiert erfolgreichen Neustart

Bochum. Zwei Lokale, vier Gänge, ein Teller: Nach einer Corona-Zwangspause ist das Tellerduell zurück in Bochum. Die Gewinner standen schon vorher fest.

Zwei Lokale, vier Gänge, ein Teller: Fertig ist das Erfolgsformat, das seit fünf Jahren die Gastronomie in Bochum bereichert. Nach einer Corona-Zwangspause ging das „Tellerduell“ am Donnerstagabend wieder an den Start. Die Sieger des kulinarischen Kräftemessens standen schon vorher fest: die Gäste.

Diana Strätling und Christian Bickelbacher sind sich wohl gesonnen. Dass sie 2015 das „Tellerduell“ begründeten, ist allein ihrer Freude am Wettbewerb und ihrer Passion für exzellente Küche geschuldet. Der Konkurrenzkampf könnte unmittelbarer nicht sein. Den beiden Küchenteams stehen für ein Vier-Gang-Menü die exakt gleichen Produkte zur Verfügung. Was sie daraus zaubern, ist ihrer Kochkunst überlassen. Die Kreationen werden auf einem Teller serviert. Die eine links. Die andere rechts.

Tellerduell in Bochum: Rivale reiste aus Gelsenkirchen an

Das Buhlen um die Gunst der Gästegaumen kommt prächtig an. Die Tische der Duellanten sind meist in kurzer Zeit vergeben. Denn welche Tellerhälfte sie auch favorisieren: Beim Bezahlen sind die Besucher auf der sicheren Seite. Die korrespondierenden Weine, kredenzt von den jeweiligen Hauslieferanten, sind im Preis enthalten.

Die Spannung bei der Neuauflage war schon Wochen zuvor greifbar. Christian Bickelbacher hatte in sein Café Tucholsky geladen. Der Rivale reiste aus Gelsenkirchen an: Patrick Hoff, Chef des Restaurants „Unverhofft“ im Golfclub Haus Leythe. Alles war angerichtet, unter Corona-Bedingungen mit Abstandsgebot, komplett buchbaren Tischen, Registrierungs- und Maskenpflicht bis zum Platz.. Doch: Würden auch die Gäste kommen?

Christian Bickelbacher (2.v.r.) richtete das „Tellerduell" in seinem Café Tucholsky aus. Der Neustart machte Mut: Alle Plätze waren unter Corona-Bedingungen besetzt. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Es gibt keinen Verlierer

Sie kamen – und füllten das Restaurant an der Viktoriastraße bis auf den letzten Platz. Fast vier Stunden hieß es: schmausen, schnabulieren und staunen. Faszinierend, wie variantenreich die Profis mit der einheitlichen Zutatenliste umzugehen wissen. Kabeljau, Avocado und Chorizo als Vorspeise, Shiitake-Pilz, Pflaume und Ente als zweiter Gang, Lammrücken, Feige und Erbsen als Hauptgericht sowie Sanddorn, Karotte und Orange als süßes Dessert: Die Köche frönten der Experimentierkunst. „Kaum zu glauben, dass derart unterschiedliche Gänge den gleichen Ursprung haben“, staunte mancher Gast.

Wer vorn gelegen hat, blieb wie immer offen. Die Qualität beider Menüs war herausragend, ebenso der begleitenden Weine. Vieles ist schlicht Geschmackssache. „Auf eine Bewertung wird daher bewusst verzichtet. Es soll keinen Gewinner und Verlierer geben“, betont Christian Bickelbacher, der zwar offenlassen musste, wann das „Tellerduell“ fortgesetzt wird, den Abend aber als Mutmacher in schweren Zeiten empfand: „Schön“, bedankte er sich bei den Gästen, „dass Sie uns Ihr Vertrauen geschenkt haben.“