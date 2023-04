Bochum: Teilsperrung an A 448-Anschluss wird bald aufgehoben

Bochum. Autofahrer wird’s freuen: Die Sperrung der Gleisüberfahrt auf der Universitätsstraße Höhe A 448 in Bochum endet bald. Der Schaden wird repariert.

Seit vier Monaten müssen viele Kraftfahrer am Knotenpunkt Universitätsstraße/A 448 einen aufwendigen Umweg fahren, weil eine Überfahrt über die U 35-Gleise gesperrt ist. Dieses Problem soll am Wochenende vom 14. bis 16. April beseitigt werden, teilt die Bogestra auf WAZ-Anfrage mit.

Im Dezember waren massive Schäden am Untergrund der Gleise auf der südlichen Seite der Brücke entstanden. Weil die Brücke sich ständig leicht bewegt, die Schienen aber vollkommen steif sind, gab es Reibungsverluste, so dass sich Teile des Fahrbahnuntergrunds gelöst haben. Die Situation war laut Bogestra nicht mehr verkehrssicher.

Langer Rückstau auf dem Linksabbieger der Universitätsstraße in Bochum

Seitdem ist die Gleisüberfahrt gesperrt. Die Folge: Kraftfahrer, die von der Innenstadt kommend auf die A 448 Richtung Witten abbiegen wollen, müssen an der Überfahrt geradeaus vorbeifahren und auf der Unistraße in Höhe Brenscheder Straße um 180 Grad wenden, an einer Ampel. Dasselbe gilt für Kraftfahrer, die von der A 448 aus Richtung Wattenscheid kommend über die Unistraße in Richtung Innenstadt fahren wollen.

Das führt zu längeren Staus auf der Linksabbiegerspur an der Unistraße/Brenscheder Straße, denn dort die Grünphase nur kurz. Lediglich sieben Fahrzeuge kommen durch: sechs bei Grün, ein Siebter huscht verbotener Weise noch bei Rot hinterher. Die Warteschlage ist aber oft doppelt so lang.

Bogestra setzt einen elastischen Zwei-Komponenten-Unterguss ein

Zur Reparatur der Schäden hat die Bogestra einen elastischen Zwei-Komponenten-Unterguss bestellt, der ab 14. April eingesetzt werden soll. Damit habe das Unternehmen an anderer Stelle „sehr gute Erfahrungen gemacht“, sagt Bogestra-Sprecherin Sandra Bruns. Er könne aber nur bei einer Temperatur von konstant mehr als fünf Grad und trockenem Wetter gegossen werden. Während der Arbeiten fallen U 35-Züge aus.

Die CDU wies jetzt darauf hin, dass der Schaden bereits am 6. März behoben werden sollte. „Fast vier Monate bis zur Behebung eines solchen Schadens sind viel zu lang. Das sollte zukünftig schneller gehen!“

