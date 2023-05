Bochum: Teenager (15) türmt mit Motorroller vor Polizei

Zwei Jugendliche sind am Montagabend in Bochum vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Mindestens einer von ihnen hatte keinen Führerschein für den Roller, mit dem er unterwegs war.

Zwei Jugendliche haben sich in Bochum am Montagabend eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert – einer entwischte, der andere geriet am Ende ins Schleudern und stürzte. Wie die Polizei Bochum berichtet, bemerkte eine Streifenwagenbesatzung gegen 22.15 Uhr zwei Motorroller, die auf der Hattinger Straße in Höhe Knoopstraße an einer roten Ampel standen. An einem der Fahrzeuge sei ein Licht defekt gewesen, weswegen die Beamten die beiden Rollerfahrer kontrollieren wollten.

Das Duo sei daraufhin stadteinwärts über die Hattinger Straße geflüchtet, habe sich kurz darauf getrennt. „Ein Fahrzeug entfernte sich über die Menzelstraße, das andere über die Knoopstraße“, heißt es im Einsatzbericht. Die Polizisten entschieden sich, dem Roller auf der Knoopstraße zu folgen.

15-Jähriger hatte keinen Führerschein

Der Flüchtige habe Anhaltezeichen ignoriert und sei bis zum Romanusplatz in der Nähe des Schauspielhauses weitergefahren. Dort sei er mit einem geparkten Auto kollidiert, ins Schleudern geraten, gegen den Streifenwagen geprallt und gestürzt. Dabei sei er leicht verletzt worden.

Bei dem Fahrer handelte es sich laut Polizei um einen 15-jährigen Bochumer. Einen Führerschein hatte er nicht, sein Roller war nicht versichert. Der Teenager sei zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden, heißt es.

Bei dem zweiten Rollerfahrer handele es sich ersten Erkenntnissen zufolge um einen 16-Jährigen aus Bochum. Das Verkehrskommissariat ermittelt.

