Steampunker: Miss Quirina, Professor Gurges und Miss Annabella gehörten zu den Besuchern in der Jahrhunderthalle.

Festival Bochum: Tausende Steampunker in der Jahrhunderthalle

Bochum. Was im Kleinen begonnen hat, ist längst eine große Sache. Tausende Steampunker sind wieder in der Jahrhunderthalle in Bochum zu Gast.

Auf dem Weg zum Mittelpunkt der Erde machten sie im Westpark Halt: Mehrere tausend Steampunker transferierten die Jahrhunderthalle am Samstag in Bochum in eine bizarre Wandelhalle.

Das Festival der stetig wachsenden Steampunk-Bewegung, die sich den dampfgetriebenen Anfängen des industriellen Zeitalters verschrieben hat, markierte auch in diesem Jahr den Start des Historischen Jahrmarktes. Auch aus den Nachbarländer reisten abenteuerlich gewandete Jules-Verne-Jünger nach Bochum.

Auftakt zum Retro-Rummel

Die historischen Karussells boten die perfekte Kulisse für das Schaulaufen. Am Sonntag folgte der erste reguläre Öffnungstag für den Retro-Rummel, der auch an den beiden kommenden Wochenende läuft. Im Vorjahr wurden mehr als 20.000 Besucher gezählt.