Bochum: Tatverdächtiger sitzt wegen Raubüberfällen in U-Haft

Die Burger-King-Filiale an der A 40 in Bochum ist am Samstag überfallen worden.

Bochum. Nach einem Überfall auf ein Schnellrestaurant sitzt ein Bochumer in U-Haft. Er soll auch einen weiteren Raub begangen haben.

Nach zwei Raubüberfällen am Samstag kurz hintereinander sitzt der Tatverdächtige seit Sonntag in U-Haft. Laut Polizei ist der 37-jährige Bochumer nicht nur dringend verdächtig, am Samstag gegen 21.40 Uhr die Burger-King-Filiale an der Freudenbergstraße mit einem Messer überfallen zu haben, sondern einige Stunden zuvor auch den Penny-Markt an der Herner Straße 107 in Bochum.

Dort war eine Angestellte von einem „ungepflegten Täter“ mit einer Rohrzange bedroht worden. Mit einer Geldbeute flüchtete der Räuber. Der Überfall in dem Schnellrestaurant scheiterte indes, weil ein Mitarbeiter und Kunden den Täter überwältigten und festhielten, bis die Polizei kam.

Kripo Bochum prüft, ob der Verdächtige auch einen Friseur überfallen hat

Die Kripo prüft jetzt, ob der Bochumer für den Raubüberfall auf einen Friseursalon an der Hofsteder Straße am Donnerstag, 10. August, um 10.30 Uhr verantwortlich ist. Dort war eine Mitarbeiterin (47) von einem Mann, der eine „Scream“-Maske trug, mit einem Küchenmesser bedroht worden. Er flüchtete mit einer Geldbeute.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum