Läuft am Schauspielhaus! Eben wurde das Wochenende mit der Doppelpremiere von „Asche zu Asche“ und „Samstag, Sonntag, Montag“ erfolgreich absolviert, da stehen mit „Hamlet“ und „Iwanow“ auch schon wieder zwei der gefragtesten Inszenierungen auf dem Spielplan. Die Vorstellungen der Shakespeare- und Tschechow-Stücke (Regie jeweils Johan Simons) in Bochum heute, morgen und am Wochenende sind schon lange ausverkauft.

Programmzettel präsentiert sich im neuen Look

Wer die Top-Seller der Saison sehen möchte, muss sich also bereits hin zum März und/oder April orientieren. Dabei fällt beim Blick in den Spielplan sogleich etwas auf: der Leporello hat mit der März-Ausgabe sein Gesicht verändert. Der auffaltbare Programmzettel kommt um ein Vielfaches übersichtlicher ‘rüber als gewohnt, das Layout ist klarer, die Premieren-Termine sind deutlicher ausgeflaggt.

Tatsächlich ist der aufgefrischte Look den zahlreichen Klagen geschuldet, die das Theater seit Beginn der Intendanz Simons im vorletzten Sommer immer wieder erreichten. Der Spielplan sei zu chaotisch und zu vollgestopft mit Fotos, Termine, Infos lautete eine verbreitete Kritik. „Wir haben deshalb auf die Zuschaueranregungen reagiert und das Layout verändert“, so Theatersprecher Alexander Kruse auf Anfrage. Man hoffe auf eine bessere Akzeptanz.

Theater-Homepage zeigt sich Smartphone-optimiert

Die Theater-Homepage, an deren Gestaltung der Spielplan-Leporello bislang angelehnt war, ändert sich aber nicht. Der Grund: die Darstellung ist fürs Smartphone optimiert, und wirklich kann man den Internet-Spielplan z.B. auf dem iPhone deutlich besser lesen und „verarbeiten“ als auf dem großen PC-Bildschirm.

Claus Peymann, unvergessener Intendant und Regisseur, kehrt an seine alte Wirkungsstätte ans Schauspielhaus Bochum zurück. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Beim Blick auf die Anfangstage des März fällt der Name eines Künstlers ins Auge, von dem viele Theaterfreunde in Bochum vor Kurzem zum allerersten Mal gehört haben: Trajal Harrell. Dessen „Séance de travail“ bot, eigens für das obere Foyer des Schauspielhaus kreiert, eine Art freakiger Modenschau: Für 30 Minuten entfaltete sich ein Catwalk der Eitelkeiten, der Lust, der Würde und der Verzweiflung. Ein ungewöhnliches Schmankerln, das indes gern goutiert wurde.

Performance mit nahe liegendem Titel

Nun kehrt der US-Choreograf zurück an die große Fensterfront im 1. Stock. Hintergrund: 2018 war Trajal Harrell als „Tänzer des Jahres“ ausgezeichnet worden. Daraufhin entwickelte er ein Solo mit dem nahe liegenden Titel: „Dancer of the Year“. Die Frage, die Harrell dabei umtreibt: Hat sich mein künstlerischer Wert als Tänzer - oder gar mein Selbstwert - durch diese Auszeichnung verändert? Um das herauszufinden, paart er in seinem Gastspiel verinnerlichte Bewegungen aus früheren Performances mit Gesten des Verbeugens, der Dankbarkeit, aber auch der Erschöpfung (Vorstellungen vom 2. bis 6. März, täglich 19 und 22 Uhr).

Gesprächsrunde mit Norbert Lammert

Ein nicht unbedingt theatergerechtes, und dennoch sehr theaterwirksames Format ist die Reihe „Ein Gast. Eine Stunde“: Hier lädt der „Bochumer Junge“ und Bundestagspräsident a.D. Norbert Lammert (CDU) regelmäßig zu gehaltvollen Gesprächsrunden ins Schauspielhaus ein. Lammert, begnadeter Rhetoriker und Wortschmied, geht mit jeweils einer Persönlichkeit aus Kultur, Wirtschaft oder Politik in den diskursiven In-Fight - und das Publikum im besten Fall inspiriert wieder nach Hause.

Bei Lammerts nächstem Gast muss man sich in dieser Hinsicht keine Sorgen machen, denn am Sonntag, 1. März, kommt Claus Peymann auf Besuch. Wie jeder weiß, war der 82-jährige Theatermacher von 1979 bis 1986 Intendant in Bochum, danach leitete er das Wiener Burgtheater sowie 18 Jahre das Berliner Ensemble. Peymann und seine Aufführungen haben Theatergeschichte geschrieben, eine besondere Zusammenarbeit verband ihn mit dem Autor Thomas Bernhard.

Eine Theaterlegende erzählt

Der ehemals „blonde Claus“ ist eine lebende Legende, da sagt man nichts Falsches. Und natürlich weiß er das, und er liebt es geradezu, diesen seinen Status immer wieder zu befeuern. Das Publikum darf sich somit auf einen höchst unterhaltsamen Sonntagvormittag freuen (1. März, 11.30 Uhr, wenige Restkarten 0234 3333 5555).

