Bochum: Täter scheitern mit Einbruch in Secondhand-Shop

Zwei unbekannte Männer haben am Sonntag (10).) versucht, in einen Secondhand-Shop am Springerplatz 22 in der Bochumer Innenstadt einzubrechen.

Nach Polizeiangaben haben Zeugen beobachtet, wie einer gegen 23.30 Uhr vergeblich die Tür aufhebeln wollte. Der andere stand Schmiere. Letztendlich flüchtete das Duo mit leeren Händen in Richtung Alleestraße.

So werden die beiden Tatverdächtigen beschrieben

Beschreibung des Täters an der Tür: etwa 40 Jahre, schlank, etwa 1,80 Meter groß, schwarzer Jogginganzug. Der andere: etwa 20 Jahre alt, schmächtige Statur, braun-beigefarbene Bekleidung.

Das Regionalkommissariat (KK 31) bittet unter 0234 909 8105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Hinweise.

