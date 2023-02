Bochum: Täter flüchtet nach Wohnungseinbruch über den Balkon

Bochum. In eine Wohnung in Bochum-Hofstede wurde am Freitagabend eingebrochen. Ein Nachbar bemerkte den Strahl der Taschenlampe des Täters.

Ein unbekannter Täter ist am Freitagabend in eine Wohnung in Bochum-Hofstede eingebrochen und danach geflüchtet. Zur Beute wurde bisher nichts bekannt.

Nach Polizeiangaben drang der Mann gegen 19.40 Uhr gewaltsam in die Wohnung im Bereich Poststraße/Marmelshagen ein. Ein Nachbar (42) bemerkte Taschenlampenstrahlung in der sonst dunklen Wohnung und alarmierte die Polizei. Gleichzeitig beobachtete er, wie der Einbrecher über den Balkon in unbekannte Richtung flüchtete.

So wird der Einbrecher von einem Nachbar der Bochumer Wohnung beschrieben

Täterbeschreibung: etwa 1,80 Meter groß, schlank, „eher jünger“, dunkel gekleidet, dunkle Mütze oder Maske, dunkle Umhängetasche.

Das Kriminalkommissariat 13 bittet unter 0234 909 4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

