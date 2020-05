Bochum: Täter-Duo nach Raub auf Tabakladen auf der Flucht

Bochum. Ein Täter-Duo hat ein Tabakgeschäft in Bochum überfallen. Erst war es ein Trickdiebstahl, doch dann wurde daraus ein Raub.

Nach einem Raub sucht die Kripo eine Frau und einen Mann. Sie hatten Geld in einem Tabakgeschäft in der Innenstadt erbeutet.

Am Samstag gegen 16 Uhr betrat laut Polizei eine unbekannte Frau den Laden an der Bleichstraße und verwickelte die Angestellte (53) zur Ablenkung in ein Verkaufsgespräch. Dies nutzte ihr noch unbekannter Begleiter, um Bargeld aus der Kasse zu stehlen.

Als die Angestellte das bemerkte, wollte sie dem Täter das Geld wieder abnehmen. Es gab ein Gerangel. Doch das Duo konnte mit der Beute flüchten.

So wird das Täter-Duo beschrieben

Die Täterin wird als circa 30 Jahre alt, 1,60 Meter groß, schlank, deutsch und mit blassem Teint beschrieben. Sie hat rot gefärbte, halblange Haare. Bekleidet war sie mit einem grünen Wollpulli und einer Jeans. Ihr laut Polizei „südländisch“ aussehender Begleiter ist circa 45 Jahre alt, 1,80 Meter groß, hat eine normale Figur sowie kurze, schwarze und wellige Haare. Bekleidet war er mit einer blauen Steppjacke und einer dunklen Hose.

Kripo: 0234/909-4105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten).