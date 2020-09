Bochum: Täter brechen nachts gewaltsam ins Rathaus-Büros ein

Das Rathaus Bochum ist in der Nacht zu Dienstag Tatort von Büroeinbrüchen geworden. Betroffen ist die Südseite am Vorplatz (links im Bild).

Bochum. Unbekannte sind ins Rathaus Bochum eingebrochen. Sie brachen auch Räumlichkeiten von OB Thomas Eiskirch und der Pressestelle auf.

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag ins Rathaus in Bochum eingebrochen. Dort öffneten sie in der ersten Etage gewaltsam das Vorzimmer von Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD) und die Büros der Pressestelle oberhalb des Rathausvorplatzes.

Man könne, sagt Stadtsprecher Thomas Sprenger am Dienstagmittag, „schon fast von einer Verwüstung sprechen“. Auch zwei Scheiben von Bürotüren sind zu Bruch gegangen. Was genau erbeutet worden ist, wird noch untersucht; auf der Liste stehen aber schon jetzt eine Kamera aus der Pressestelle und weitere „diverse Bürogegenstände“.

Geheimes Material soll nicht erbeutet worden sein

Das Arbeitszimmer von Eiskirch ist laut Polizei nicht betroffen. Geheimes oder anderweitig sensibles Material soll nach jetzigem Wissenstand nicht erbeutet worden sein. Wie die Täter überhaupt in das Rathaus gelangt sind, ist unbekannt.

Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise: 0234/909-4105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten).

Erst am Sonntagabend war das Technische Rathaus nebenan Schauplatz eines Blaulichteinsatzes. Dort hatten in der Tiefgarage Papierreste und alte Kabel in einem Abstellraum gebrannt. Die Feuerwehr kam vorsorglich mit einem Großaufgebot und löschte alles. (B.Ki.)