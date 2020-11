Bochum-Süd: SPD und Grüne arbeiten weiterhin zusammen

Bochum-Süd. SPD und Grüne arbeiten auch in der neuen Wahlperiode in Bochum-Süd zusammen. Erstmals haben sie einen formalen Koalitionsvertrag unterschrieben

SPD und Grüne in der Bezirksvertretung Bochum-Süd arbeiten auch in der neuen Wahlperiode zusammen. Erstmals haben sie einen formalen Koalitionsvertrag erarbeitet und jetzt auch unterschrieben. Beide Parteien hätten ihre Mitglieder in die Arbeit einbezogen. In dem Papier, jetzt am Freitag unterschrieben, verpflichten sich die Koalitionspartner, die „konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit“ im Stadtbezirk Bochum-Süd fortzusetzen

Erstmals Koalitionsvertrag

„Die Interessen von Kindern, Jugendlichen und Familien stehen besonders im Mittelpunkt unserer Arbeit. Auch die Unterstützung unserer Vereine und Verbände im Süden ist uns angesichts der Pandemie ein wichtiges Anliegen“, so die stellv. Vorsitzende der SPD-Fraktion, Jana Schlüter. Clara Padberg, Fraktionsvorsitzende der Grünen, sagt, dass der weitere Ausbau eines sicheren, integrierten Radwegenetzes vorangetrieben werden müsse. Dazu gehöre auch, dass mehr Radmietstationen in allen Stadtteilen geschaffen werden und dass es sichere Abstellplätze für Fahrräder im öffentlichen und privaten Raum geben solle. „Zur Verkehrswende gehört auch der Ausbau von Ladestationen für alle E-Fahrgeräte“, so ihr Stellvertreter Ralf Rozandsky.

Neuer Wohnraum wichtig

„Auch im Süden wird die Schaffung von neuem Wohnraum weiter notwendig sein. Unser Ortsverband hat sich mit der Fraktion darüber ausgetauscht, dass bei allen Baumaßnahmen auf eine starke Berücksichtigung des Umweltschutzes und der Klimaaspekte Wert gelegt werden soll und dass schützenswerte Gebiete (z.B. Biotopverbundflächen) nicht bebaut werden sollen“, so Ursula Dreier, Sprecherin der Grünen im Ortsverband Süd.

Jörg Klotz, Fraktionsvorsitzender der SPD, meint: „Es ist uns wichtig, in den neuen Wohngebieten auch Sozialwohnungen zu schaffen. Generell sollten die Wohnräume der Zukunft barrierefrei und seniorengercht sein.“ Dabei wolle man auch Möglichkeiten für neue Wohnformen wie Seniorwohngemeinschaften und Mehrgenerationenhäuser im Auge behalten, so Ralf Rozandsky stellv. Fraktionsvorsitzender der Grünen. Die Koalition stellt 11 der 19 Mitglieder in der Bezirksvertretung.

Zur konstituierenden Sitzung kommt das Gremium am Dienstag (24.) um 15.30 Uhr im Uni-Center (Ebene II) zusammen.

