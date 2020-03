Die Stadt Essen zählt zu den Top Ten der Studie „Servicefreundliche Stadt“. Unter die besten 20 schaffen es noch zwei weitere Kommunen aus dem Revier: Dortmund als Zwölfter und Bochum auf Platz 17.

Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln Consult (IW Consult) hat im Auftrag des Eigentümerverbandes Haus & Grund Deutschland erstellt Dafür wurden im Dezember 2019 und Januar 2020 die Internetseiten der 100 größten deutschen Städte begutachtet und der digitale Service überprüft. Das Ranking bewertet sieben Themenbereiche: Bürger- und Unternehmerservice, Bauen, Wohnen, Mobilität & Verkehr, Familie & Freizeit sowie Responsivität der Online-Dienstleistungen.

Berlin steht an der Spitze

„Bochum liegt darin ganz gut“, sagt Vanessa Hünnemeyer von IW Consult. Ein Großteil der Städte habe einen Index zwischen 40 und 60. Bochum liege mit 58,1 in einem guten Bereich. Topwerte liegen jenseits der 60, Spitzenreiter ist Berlin (71,6) vor Schwerin (70,4).

Einen Ausreißer habe Bochum nicht – weder nach oben noch nach unten. Allerdings gebe es noch „Luft nach oben“. So etwa im Bereich Wohnen, in dem Bochum nur Platz 38 belegt und einen Index unter 50 aufweist. Es fehle etwa die Möglichkeit, online einen Wohnberechtigungsschein (WBS) zu beantragen.

Bauantrag kann jetzt online gestellt werden

Bis zum Anfang des Jahres. Denn: Mit der Umstellung seines Internetangebots Anfang Februar hat die Stadt bereits nachgebessert. So können Bürger mittlerweile einen WBS online beantragen.

Auch in der Kategorie „Bauen“ blieben beim früheren Onlineangebot Wünsche offen. So fehlte es an der Möglichkeit, online einen Bauantrag einzureichen. Immerhin: „Der Bearbeitungsstand des Bauantrags kann online verfolgt werden“, so Vanessa Hünnemeyer. Inzwischen ist auch die Antragstellung via Internet möglich und hat die Stadt in Sachen Service zugelegt.

Infos bei der Wirtschaftsentwicklung

Defizite gebe es – wie in vielen anderen Kommunen auch – bei der Kategorie „Unternehmen“, da viele Stadt-Portale in erster Linie als Bürgerservice angelegt seien. Zumindest für Bochum gibt es aber ohnehin ein gutes ergänzendes Angebot, nämlich auf den Seiten der Wirtschaftsentwicklung.

Einen hohen Indexwert (73,3) erhält Bochum für seinen Bürgerservice. Es belegt damit dennoch nur Rang 39, da auch andere Städte in diesem Bereich besonders gute Werte erreichen. Für Mobilität (67,2; Platz 47), Familie & Freizeit (62,8; 28.) und Responsivität (83,8; 8.), dabei geht es u. a. um mobile Webansichten, gibt es ebenfalls ordentliche Werte.

Hintere Plätze bei Müll und Steuern

Am Ende steht also Platz 17 unter 100 deutschen Großstädten zu Buche. Das ist deutlich besser, als in den beiden vorangegangenen Rankings, die IW Consult im Auftrag von Haus und Grund erstellt hat. Bei den Müllgebühren belegt Bochum im Jahr 2019 den 56. Platz, bei der Grundsteuer (2018) sogar nur Rang 81.