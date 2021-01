Feuerwehreinsatz Bochum: Strohballenbrand in Laer führt zu "Nina"-Alarm

Bochum. Ein Brand von 300 Strohballen in Bochum hat in der Nacht auch einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. App "Nina" warnte vor Rauchentwicklung.

Der Rauch war gewaltig, so dass sogar die Warnapp "Nina" Alarm schlug: Die Feuerwehr Bochum musste in der Nacht zu Donnerstag im Stadtteil Laer zu einem Großbrand ausrücken. Etwa 300 Strohballen auf dem Gelände eines Bauernhofs standen in Flammen.

Um 0.39 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden. Bahnmitarbeiter hatten das Feuer auf einem Feld an der Havkenscheider Straße entdeckt, berichtete eine Feuerwehrsprecherin in der Nacht.

50 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen

Die Feuerwehr rückte mit 50 Einsatzkräften der Feuerwachen 3 und Innenstadt aus. Auch Kräfte der freiwilligen Feuerwehr wirkten bei den Löscharbeiten mit.

Auch nach zwei Stunden waren die Flammen noch nicht besiegt, teilte die gegen 2.30 Uhr Feuerwehr mit. Zu diesem Zeitpunkt verbreitet sich auch über die Warnapp "Nina" der Hinweis auf die "Geruchsbelästigung" im Bereich Laer. Gefahr habe es keine gegeben, hieß es laut App. Anwohner sollten Türen und Fenster geschlossen halten.

Um ein komplettes Übergreifen des Feuers zu verhindern, wurde brennende Strohballen mithilfe eines Traktors umgeschichtet und vom Strohballen-Haufen entfernt.

Zweiter Strohballenband innerhalb von 24 Stunden

Nähere Angaben zum Einsatz gab es am Donnerstagmorgen von der Feuerwehr noch nicht. Zur Brandursache ermittelt nun die Polizei, teilte die Feuerwehr mit.

In der Nacht zu Mittwoch hatte es die Feuerwehr Bochum ebenfalls mit einem Strohballenbrand zu tun. Im Stadtteil Stiepel hatten die Eigentümer eines Reiterhofs die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie entdeckt hatten, dass zwei Strohballen Feuer gefangen hatten. Die Feuer konnte dort Schlimmeres verhindern, der Brand sei erst im Entstehen gewesen, hieß es. (dae)