Bochum. Aus dem Opel-Werk in Bochum wird allmählich das Gewerbegebiet Mark 51/7. Noch in diesem Jahr beginnt der Bau der Straßenbahnlinie durchs Gelände.

Bochum: Straßenbahnlinie auf Opel-Areal ist Ende 2020 fertig

Der Ausbau der Straßenbahnlinie 302 auf dem Gewerbegebiet Mark 51/7 in Laer, dem früheren Opel-Werk, nimmt Konturen an. Von September 2020 bis November 2021 sollen die Arbeiten an dem Streckenabschnitt dauern.

Von der Wittener Straße aus wird es einen Abzweig auf das Gelände geben, das bereits zum Teil erschlossen ist und auf dem in den kommenden Jahren viele Tausende neue Arbeitsplätze entstehen sollen. Zum jetzt ausgeschriebenen Lieferpaket gehören u. a. fast drei Kilometer Schienenschränke. Von der Wittener Straße im Osten wird die Bahn bis tief auf das Gelände im West bis zum O-Werk, der früheren Opel-Verwaltung, reichen. Sie verläuft entlang der Hauptachse, der künftigen Suttner-Nobel-Allee.

Die Gesamtkosten für die rund 600 Meter lange Gleisstrecke belaufen sich auf ca. 6,64 Millionen Euro, inklusive zweier Haltestellen und einem Abstellbereich am Ende in etwa auf Höhe des O-Werks. Die Kosten dafür trägt die Bogestra.