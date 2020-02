Bochum-Stiepel. Die Straßensanierung und der Bau eines Regenwasserkanals in Bochum-Stiepel sollen im Frühjahr starten. Die Maßnahme wird viel teurer aus geplant.

Bochum: Straße Im Haarmannsbusch wird zur Langzeit-Baustelle

Im Frühjahr, im März/April, soll es losgehen: Die Straße im Haarmannsbusch wird auf dem letzten Teilstück zwischen Unterm Kolm und Surkenstraße ausgebaut. Die Anwohner müssen eine Bauzeit von eineinhalb Jahren in Kauf nehmen. Der erste Abschnitt zwischen Königsallee und Unterm Kolm ist bereits saniert. Zur Ableitung des Oberflächenwassers kommt nun ein Regenwasserkanal hinzu.

Bäume werden keine gefällt

Der Naturschutzbeirat befasste sich jetzt mit dem Vorhaben. Wichtig zu wissen: Bäume sollen nicht gefällt werden, der Artenschutz bleibt gewahrt. Das Umwelt- und Grünflächenamt formuliert: „Die Erfüllung natur- und artenschutzrechtlicher Tatbestände nach Bundesnaturschutzgesetz ist unwahrscheinlich.“

Die Planung zum Restausbau Im Haarmannsbusch liegt lange zurück und wurde bereits im Mai 2015 in der Bezirksvertretung Süd beschlossen. Dass es zu diesen langen Verzögerungen und damit auch höheren Kosten kam, lag auch daran, dass erst spät festgestellt wurde, dass im Straßenbereich der Bergbau aktiv war, und zwar nahe an der Oberfläche. Dies erfuhr die Stadt eigenen Angaben zufolge durch Befragung der ehemaligen Bergwerkseigentümer. Daraufhin war klar: Der Bereich muss untersucht werden.

So beinhaltet der nun fällige Restausbau auch bergbauliche Suche- und Erkundungsbohrungen, die laut Tiefbauamt in der ursprünglichen Planung nicht berücksichtigt worden waren. Die Grubenbilder zeigten, dass an einigen Stellen die Gefahr von Bergsenkungen vorhanden sei.

Dem Boden fehlt die Tragfähigkeit

Die Fahrbahn selbst ist marode, der Boden hat nicht mehr genügend Tragfähigkeit, wie ein Gutachten ergab. So muss zusätzlich Boden ausgekoffert werden, tiefer als geplant. Dadurch steigen die Baukosten. Auf der Nordseite des Straßenabschnitts wird ein neuer Gehweg angelegt.

Teurer wird die Maßnahme auch, weil sie so lange auf Eis lag: Die ursprüngliche Berechnung der Stadtwerke über Beleuchtung und Stromleitungen stammt aus dem Jahr 2013 und musste aktualisiert werden.

Bochum Einheimische Gewächse Die Böschung im Bereich der Surkenstraße soll im Zuge der Straßenrenovierung wiederhergestellt werden. Sie ist mit Bahnschwellen gesichert. Die sind marode und sollen entfernt werden. Dire Böschung wird im Anschluss wieder begrünt. Der Gehweg gegenüber soll entsiegelt werden und mit einheimischen Gewächsen begrünt.

Angepasst werden muss auch die Kanalplanung. Zum Schutz vor Hochwasser wird ab Im Haarmannsbusch Nr. 127 Richtung Westen eine breite Rinne am Fahrbahnrand bis zur Baumhofstraße geleitet. Dort wird ein kurzer Regenwasserkanal gebaut, der das Wasser aufnimmt und in den Kanal weiterleitet.

Regenwasserkanal statt Rigole

Richtung Osten war eine Rigole geplant. Da sie wegen des felsigen Untergrunds nur in vier Metern Tiefe möglich wäre und dadurch sehr teuer würde, hat sich das Tiefbauamt stattdessen für einen Regenwasserkanal entschieden.

Waren ursprünglich 805.000 Euro für Straßen- und Kanalbau eingeplant, erhöhen sich die Kosten jetzt auf rund 1,4 Millionen Euro. Stadtsprecher Peter van Dyk: „Der Verkehr wird abhängig vom Ort und der Art der auszuführenden Arbeiten in geeigneter Weise an den Baustellen vorbeigeführt. Anwohnerinnen und Anwohner können ihre Grundstücke jederzeit erreichen.“