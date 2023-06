Bochum: Störung bei Vodafone – kein Festnetz und Internet

Festnetz- und Internetdienste von Vodafone sind am Dienstag, 13. Juni, in Bochum gestört.

Bochum. Festnetz-Telefonie, Internet- und TV-Dienste von Vodafone sind in Bochum am Dienstag von einer größeren Störung betroffen. Die Dauer ist unklar.

Kein Anschluss unter dieser Vorwahl: Festnetz- und Internet-Kunden von Vodafone in Bochum sind am Dienstag von einer größeren Störung betroffen. Wie das Unternehmen auf seiner Störungskarte zeigt, gibt es im Vorwahlgebiet 0234 seit den frühen Morgenstunden Ausfälle bei Kabel-, Telefon-, Daten- und TV-Diensten. Wer einen Vodafone-Festnetzanschluss in Bochum anruft, bekommt die Ansage, der gewünschte Gesprächspartner sei „zurzeit nicht erreichbar“.

Betroffen sind den Vodafone-Angaben zufolge die folgenden Dienste:

Kabel TV VideoOnDemand

Kabel TV

GIGAKabel

Internet KAI

Kabel TV digital

PayTVKabel TV digital Free

TVKabel Voice Phone KAV

Vodafone-Störung in Bochum: Lösung kann noch Stunden dauern

Die Störung sei am 13. Juni um 5.24 Uhr gemeldet worden, heißt es auf der Vodafone-Seite. Und sie dürfte noch den Tag über andauern: Die voraussichtliche Bearbeitungsdauer wird um kurz vor 11 Uhr mit acht Stunden angegeben.

Informationen zum Grund der Störung und zur Anzahl der betroffenen Haushalte gab es zunächst keine. Das Handynetz und mobile Internet von Vodafone ist offenbar nicht beeinträchtigt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum