Bochum-Stiepel. Der alljährliche Weihnachtsmarkt in Bochum-Stiepel ging bereits in die 19. Runde. Das Besondere: Alle Erlöse kommen den Vereinen vor Ort zugute.

Bochum-Stiepel: 19. Weihnachtsmarkt trotzt dem Regen

Mike Muschalle und Karl-Heinz Witthüser vom Bürgerschützenverein Bochum-Stiepel sind an diesem grauen Vormittag nur mit Kelle bewaffnet. In friedlicher Mission braten sie Reibeplätzchen auf dem Stiepeler Weihnachtsmarkt rund um die Dorfkirche an der Brockhauserstraße. „Wir sind schon dabei, seit es das Projekt gibt. Mir gefällt, dass es alles andere als kommerziell ist“, sagt Karl-Heinz Witthüser, der Vorstandsmitglied beim Schützenverein ist.

Ein aufblasbarer Schneemann lacht freundlich beim Weihnachtsmarkt rund um die Dorfkirche Bochum-Stiepel. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Alle Erlöse des Stiepeler Weihnachtsmarktes, der einmal im Jahr an einem Wochenende im Advent stattfindet, gehen an die Vereine, die mit ihren Ständen für ein vielfältiges Angebot sorgen. Von selbst gemachten Taschen und Holzeisenbahnen bis hin zu Erbsensuppe und Wildbratwurst ist alles dabei.

Weihnachtsmarkt Bochum-Stiepel: „Dem Müllverbrauch entgegenwirken“

Schneeweißchen und Rosenrot gibt es am Stand der DLRG bei Mareike Bögge. Es handelt sich um Apfel- und Kirschlikör, die in einem Pinnchen mit Sahnehäubchen serviert werden. Sowohl das Besteck an den Ständen als auch die Gläser sind nicht aus Plastik. „Wir wollen dem Müllverbrauch ein wenig entgegenwirken“, erklärt Mareike Bögge. Neben den Likören verkauft sie Weihnachtsstollen, Rumkugeln, Glühwein-Marmelade sowie selbst gemachten Schmuck. „Basteln ist mein Ausgleich zur Arbeit“, sagt die Juristin.

Eine besondere Beziehung zu Weihnachtsbäumen hat Klaus Thormäler. Genau wie die Nordmanntannen, die er jedes Jahr auf dem Markt verkauft, kommt er ursprünglich aus dem Sauerland, bevor es ihn vor vielen Jahren nach Stiepel zog. Er war es auch, der vor 18 Jahren den ersten Weihnachtsmarkt organisierte. Seitdem wurde das Projekt von Jahr zu Jahr größer.

Transportservice für Weihnachtsbäume

Befanden sich die Stände damals noch im Innenhof der Kirche vor dem Restaurant „Seitenblick“, wurde er vor zwei Jahren an den Rand des historischen Friedhofs verlegt. Der Weihnachtsbaum-Verkauf kommt gut an. „Donnerstags ist hier immer der größte Ansturm. Wir bieten auch einen Transport-Service an, dann müssen die Käufer ihren Baum nicht selbst nach Hause bringen“, erzählt der 79-Jährige.

Anja Ridder verkauft Erbsensuppe beim Weihnachtsmarkt rund um die Dorfkirche Bochum-Stiepel. Der Erlös wird für den Erhalt der Dorfkirche gespendet. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Mittlerweile hat er die Koordination des Weihnachtsmarktes an Manuel Feldmüller abgeben. Der 32-Jährige von der DLRG Bochum ist sichtlich zufrieden mit dem bisherigen Ergebnis: „Trotz des schlechten Wetters läuft es super. Aber wir haben auch viele Möglichkeiten zum Unterstellen“. Ein großes, beheiztes Zelt wurde von der evangelischen Kirchengemeinde Stiepel extra für den Weihnachtsmarkt angeschafft.

Dort können sich durchgefrorene Besucher aufwärmen. „Die Atmosphäre hier ist sehr familiär, weil sich die Vereinsmitglieder untereinander kennen“, sagt Manuel Feldmüller. Der soziale Aspekt spreche die Besucher an. „Alle, die hier arbeiten, tun das ehrenamtlich und die Einnahmen sind für den guten Zweck. Es freut mich sehr, dass nicht nur Stiepeler herkommen – es gibt auch viele Besucher von außerhalb“, so das DLRG-Mitglied.

Stiepeler Weihnachtsmarkt findet 2020 wieder statt

„Von außerhalb“ sind auch die Bochumerinnen Gerda Hinz und Elke Wendt. Zumindest kommen sie nicht aus Stiepel, sondern aus Langendreer her, um die Atmosphäre an der Dorfkirche zu genießen. „Wir sind das erste Mal hier und es gefällt uns sehr gut. Es ist schön, dass alle Dinge, die hier angeboten werden, selbst gemacht sind“, sagt Gerda Hinz.

Auch die Beköstigung kann sich sehen lassen: „Ich habe vorhin Forelle gegessen, die war köstlich“, erzählt Elke Wendt. Manuel Feldmüller lächelt zufrieden: „Die Arbeit lohnt sich immer wieder.“ Und so steht bereits fest: Nächstes Jahr wird es wieder einen Stiepeler Weihnachtsmarkt rund um die Dorfkirche geben.