Bochum stellt die intelligente Bank der Zukunft vor

Bochum. Viele Funktionen haben neue intelligente Bänke, die an zwölf Stellen in Bochum aufgestellt werden. Wozu sie außer zum Sitzen noch alles gut sind.

Zwölf intelligente Bänke sollen an verschiedenen Stellen in der Stadt Bochum aufgestellt werden. Wie die Stadt mitteilt, können diese Alltagshelfer E-Bikes oder Handys aufladen, kostenlose Internetnutzung per W-LAN ermöglichen und als Wetterstationen Umweltdaten wie Temperatur, Niederschlag oder Wind erfassen.

Die erste dieser Bänke stellt Stadtdirektor Sebastian Kopietz im Westpark, auf dem Hochplateau direkt zu Beginn der Erzbahnschwinge, vor. „Die Entwicklung zur Smart City bedeutet, das Leben in Bochum mithilfe von Digitalisierung einfacher zu machen. Sie ermöglichen es den Bürgerinnen und Bürgern, durch die E-Bike-Ladestationen flexibel mobil zu bleiben. Das induktive Laden von Handys sorgt für eine bessere Erreichbarkeit.”

Jeder Stadtbezirk bekommt zwei solcher Bänke

An zwölf Standorten werden die neuen Sitzmöbel aufgestellt, insgesamt zwei pro Stadtbezirk. Die smarten Bänke bieten eine integrierte Wetterstation sowie einen leistungsstarken WLAN-Hotspot. Die Energieversorgung erfolgt über Photovoltaik-Module auf dem Dach, die gleichzeitig Schutz vor Witterung bieten. Diese Sitzmöbel ermöglichen das kabellose Aufladen von zwei Smartphones, sofern sie induktives Laden über den weit verbreiteten Qi-Standard unterstützen

Pro Stadtbezirk wird es zwei solcher Bänke geben.

• In Mitte werden sie auf der Schmechtingwiese/Agnesstraße und im Westpark stehen.

• In Wattenscheid sind die Standorte die Zeche Holland und die Innenstadt.

• In Süd werden sie auf dem Buscheyplatz und auf dem Da Vinci Platz zu finden sein.

• In Südwest sind es die Standorte Ruhrauenpark und der Kuhlenkamp.

• Im Bezirk Ost stehen die Bänke am Ümminger See und am Werner Hellweg 519.

• In Nord werden sie künftig auf der Böckenbergstraße und in der Ladenzeile Rosenberg zu finden sein.

Bis zum Jahresende sollen alle zwölf Bänke aufgestellt worden sein. Das Land NRW übernimmt durch ein Förderprogramm die Kosten für die Beschaffung, das Aufstellen und Einrichten der Bänke.

