Heimatbesuch: Mick besuchte in diesen Tagen seine Mutter Chantall (links), die in der Winterstaffel des Varietés et cetera auf der Bühne steht. 2012 war er in Bochum zur Welt gekommen – unplanmäßig und mit Varieté-Chefin Silvia Cabello (rechts) als Geburtshelferin.