Nach vier Jahren bittet der „Starlight Express“ in Bochum am 30. Mai wieder zum „Rennen in den Mai“ mit vielen Besonderheiten.

Musical Bochum: „Starlight Express“ lädt zum „Rennen in den Mai“

Bochum. Nach vier Jahren Pause bittet Bochums „Starlight Express“ wieder zum „Rennen in den Mai“. Zur Show am 30. April gibt’s viele Besonderheiten.

Warum nur in den Mai tanzen, wenn es doch noch rasanter geht? Der „Starlight Express“ bittet am 30. April zum „Rennen in den Mai“. Nach vier Jahren steigt wieder der besondere Abend mit extra-später Vorstellung und mehreren weiteren Besonderheiten.

Ab 19 Uhr gibt es ein „Meet & Greet“ mit den Darstellerinnen und Darstellern des Dauerbrenner-Musicals am Stadionring, auf dem Theatervorplatz Freigetränke und Gegrilltes. Außerdem kündigen die Macher „eine beeindruckende Licht- und Technikshow im Theatersaal“ vor der Vorstellung an. Um 21 Uhr startet die „Starlight-Express“-Vorstellung. Im Anschluss gibt’s im Foyer eine After-Show-Party mit Rusty, Pearl und Co. – Livemusik und Freigetränke inklusive.

„Starlight Express“: Tickets ab sofort im Vorverkauf

Tickets sind ab sofort im Vorverkauf verfügbar und ab 79,90 Euro inklusive Gebühren erhältlich. Dafür gibt’s die Vorstellung, das komplette Rahmenprogramm inklusive After-Show-Party sowie alle Getränke. Ende der Party ist gegen 2 Uhr. (red)

Mehr Infos und Tickets: starlight-express.de

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum