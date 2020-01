Die Stadtwerke Bochum raten zur äußersten Vorsicht, wenn Unbekannte am Telefon eine Energieberatung anbieten.

Kriminalität Bochum: Stadtwerke warnen vor Trickbetrügern am Telefon

Bochum. In Bochum sind offenbar wieder Trickbetrüger unterwegs, die sich als Energieberater ausgeben. Die Stadtwerke warnt vor ihnen.

Im Bochumer Stadtgebiet treiben offenbar wieder Trickbetrüger ihr Unwesen. Davor warnen die Stadtwerke. Es gab in den vergangenen Tagen einige Fälle, die aber alle im Versuch steckengeblieben sind.

Die Unbekannten geben sich per Telefon als Mitarbeiter der Stadtwerke Bochum aus und kündigen eine Energieberatung vor Ort an. Mehrere Kunden meldeten sich bei dem Energieunternehmen und schilderten die Vorfälle.

Die Masche ist deshalb gefährlich, weil die Täter dann in der Wohnung sind und dort in einem unbeobachteten Moment stehlen könnten.

Stadtwerke Bochum raten „zur äußersten Vorsicht“

„Wir raten auch in diesem Fall zur äußersten Vorsicht: Die Stadtwerke Bochum bieten Energieberatungen nur auf Kundenwunsch an, nicht per Telefonakquise. Zudem können sich alle Stadtwerke-Mitarbeiter durch einen Dienstausweis mit Lichtbild ausweisen“, erklärt Kai Krischnak, Pressesprecher der Stadtwerke Bochum.

Besorgte Kunden können sich jederzeit an die Service-Nummer der Stadtwerke Bochum unter 0234/960-3737 wenden, um ihre Anliegen mit den Kundenberatern zu besprechen.