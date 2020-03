Bochum: Stadtwerke starten Abstimmung über Herzensprojekte

Bochum. In diesem Jahr haben sich wieder viele Projekte um ein Sponsoring der Stadtwerke Bochum beworben. Bürger können für „Herzensprojekte“ abstimmen.

Ab heute können Bochumerinnen und Bochumer darüber entscheiden, welche Vereine, Einrichtungen und Initiativen ein Sponsoring der Stadtwerke Bochum erhalten. „Insgesamt stehen in diesem Jahr 91 Bürgerprojekte zur Wahl. Die Kunden der Stadtwerke können ihre Herzen wie in den Vorjahren in den Kategorien Sport, Soziales, Kultur und Bildung vergeben“, erklärt Dietmar Spohn, Sprecher der Geschäftsführung der Stadtwerke Bochum, zum Start der Abstimmungsphase.

Die Bürgerabstimmung startet am Dienstag, 3. März, und endet am 24. März um 12 Uhr. Insgesamt stellt der Energie- und Wasserversorger für Bürgerprojekte 400.000 Euro bereit, davon werden 250.000 Euro in der Bürgerabstimmung ausgeschüttet. Alle Stadtwerke-Kunden sind aufgerufen, unter www.stadtwerke-bochum.de insgesamt 20 Herzen an ein oder mehrere Bürgerprojekte ihrer Wahl zu vergeben.

Die Abstimmung ist auch offline möglich

Abgestimmt werden kann auch offline per Coupon. Wie die Stadtwerke mitteilen, ist dieser zum Start der Abstimmungsphase im Kundenmagazin „meine Stadtwerke“, in Tages- und Wochenzeitungen sowie Bochumer Monatsmagazinen zu finden. Die einzelnen Projektbeschreibungen werden auf der Internetseite der Stadtwerke präsentiert.

Nach Ende der Bürgerabstimmung hat der unabhängige Sponsoring-Beirat die Möglichkeit, weitere Bürgerprojekte in einer Größenordnung von 150.000 Euro für ein Sponsoring auszuwählen, die im Voting nicht zum Zuge kamen.

