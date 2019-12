Bochum. An den Feiertagen ist das Kundencenter der Stadtwerke Bochum zwar geschlossen. Aber virtuell ist der Kundendienst jederzeit erreichbar.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bochum: Stadtwerke sind auch über die Feiertage erreichbar

Der Entstörungsdienst der Stadtwerke Bochum ist in Notfällen auch an den Feiertagen sowie zwischen Weihnachten und Silvester 24 Stunden am Tag erreichbar. Darauf macht der Energieversorger aufmerksam. Die Notrufnummern lauten: Strom/Öffentliche Beleuchtung: 0234/ 9 60 11 11; Gas/Wasser: 0234/ 9 60 22 22; Fernwärme: 0234/ 9 60 33 33.

Das Verwaltungsgebäude der Stadtwerke am Ostring 28 bleibt an Heiligabend, am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag sowie am 31. Dezember und 1. Januar geschlossen. Am 23., 27. und 30. Dezember ist das Kundencenter am Ostring zu den üblichen Öffnungszeiten besetzt. Auch der Telefonservice ist an diesen Tagen unter 0234/ 9 60 37 37 erreichbar. Vom 2. Januar an ist das Kundencenter wieder zu den üblichen Geschäftszeiten geöffnet.

Um Kundenwünsche online zu erfüllen, bieten die Stadtwerke ihren Kunden eine Alternative: Rund um die Uhr und auch an Feiertagen hat das Online-Kundencenter geöffnet. Wer sich einmalig registriert, kann die Serviceangebote im virtuellen Kundencenter von zu Hause aus nutzen. Unter www.stadtwerke-bochum.de können Kunden etwa ihre Abschlagsbeträge anpassen, Auskunft über das eigene Kundenkonto einholen oder auf eine Online-Rechnung umstellen.