Bochum: Stadtwerke modernisieren 25 Jahre altes Kraftwerk

Bochum. 8,5 Millionen Euro investieren die Stadtwerke Bochum in das Kraftwerk Kornharpen. Es soll effektiver und umweltfreundlicher Deponiegas nutzen.

Die Stadtwerke Bochum investieren 8,5 Millionen Euro in den Umbau des Deponiegas-Blockheizkraftwerks (DBHKW) im Stadtteil Kornharpen. Neu geplante Wohngebiete und ein abnehmendes Methanvorkommen der Bochumer Zentraldeponie sind die Gründe für den Umbau.

Seit mehr als 25 Jahren wird das Kraftwerk zur energetischen Entgasung der ehemaligen etwa 370.000 Quadratmeter großen Zentraldeponie genutzt. „Angepasst an das zukünftig zu erwartende Deponiegasaufkommen planen wir die Anlagentechnik in den kommenden zwei Jahren umfassend zu modernisieren“, kündigt Stadtwerke-Geschäftsführer Dietmar Spohn an.

Weniger Schadstoffe, geringere Geruchsbelästigung

Zwei Jahre soll der Umbau dauern. Dann werde zwei neue Aggregate für die Umwandlung des Deponiegases in Ökostrom und umweltfreundliche Fernwärme sorgen. Das gesammelte Deponiegas ist ebenso ein Beitrag zum Umweltschutz wie die ökologische Produktion von Strom und Wärme. Im Vergleich zur Energieproduktion mit Erdgas vermeiden die Stadtwerke so jedes Jahr etwa 3000 Tonnen CO 2 . Auch die Geruchsbelästigung werde erheblich reduziert, so Stadtwerke-Sprecher Christian Seger.

Energie für Neubaugebiet „Ostpark“

Mit Blick auf die Versorgung des geplanten Neubaugebiets „Ostpark“ wird im bisherigen Kraftwerksgebäude eine weitere, vom Deponiegasaufkommen unabhängige Strom- und Wärmeerzeugungsanlage errichtet. Sechs Blockheizkraftwerk-Module mit einer Gesamtleistung von 5,1 Megawatt (MW) elektrisch und 6,4 MW thermisch werden nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung für eine effiziente und gesteigerte Energieproduktion sorgen

Beide Anlagen werden insgesamt Strom für 9250 Haushalte und Wärme für 2000 Haushalte umweltfreundlich produzieren. Auf dem Dach des Bestandsgebäudes wird voraussichtlich eine Photovoltaikanlage zur Eigenbedarfsstromerzeugung gebaut.

