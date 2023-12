Bochum: Stadtwerber schnüren Kulturpakete für VfL-Heimspiele

Bochum Bochum Marketing bietet ab 2024 zu jedem VfL-Heimspiel ein Kulturprogramm für Heim- und Gästefans. Zum Auftakt gibt‘s Bier aus Wattenscheid.

Für Anhänger des VfL Bochum ist jeder Heimspieltag ein Feiertag. Die Bochum Marketing GmbH will das Vergnügen komplett machen. „Dein Fußball-Wochenende in Bochum“, heißt ein neues Angebot für Heim- und Auswärtsfans.

Mit Beginn der Rückrunde wird rund um die Heimspiele an der Castroper Straße „ein kulturelles Programm zusammengestellt, bei dem Fußballfans Bochum über den Rand des Ruhrstadions hinaus entdecken können“, kündigen die Stadtwerber an.

Fußball-Wochenende in Bochum: Neue Internetseite für Fans

Die Idee ist nicht neu. Seit dem Wiederaufstieg 2021 wird für Gästefans im Internet ein Programm zusammengestellt, das den Aufenthalt in Bochum abrunden soll. Dieses Konzept werde nun erweitert und auf neue Füße gestellt, teilt BO-Marketing mit und will ausdrücklich auch die VfL-Fans erreichen: ob junge Erwachsene, Senioren oder Familien.

Anfang 2024 geht eine neu gestaltete Internetseite an den Start. Hier gibt es Informationen, welche kulturellen Events rund um das jeweilige VfL-Heimspiel in Bochum stattfinden: inklusive Links zur direkten Buchung.

Zum Auftakt gibt‘s Craftbeer aus Wattenscheid

Zudem werden spezielle Veranstaltungen mit „exklusiven Einblicken und spannenden Zusammenkünften“ organisiert, so BO-Marketing. Auftakt ist am 20. Januar 2024 zum Rückrunden-Start gegen den VfB Stuttgart. An dem Samstag richtet die junge Wattenscheider Brauerei PiepNitz ein Craftbier-Tasting aus. Beginn im Sudhaus am Wattenscheider Hellweg ist um 11 Uhr: rechtzeitig vor dem Anpfiff im Vonovia Ruhrstadion um 15.30 Uhr.

Das Tasting kostet 42 Euro. Mit Heimspielticket ist die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Brauerei kostenlos. Eine Buchung ist ab sofort möglich auf https://bit.ly/piepnitz.

Fußball-Führung zählt 2024 zu den weiteren Angeboten

Bis zum Saisonende sind weitere Sonderaktionen geplant, darunter eine Fußball-Führung durch Bochum. Ein ausführliches Programm wird Anfang kommenden Jahres veröffentlicht. Infos auf bochum-tourismus.de.

