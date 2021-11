Bochum: Stadtteil-Historiker stellen Ruhrgebietsprojekte vor

Erlebbare Lokalgeschichte: Die Stadtteil-Historiker stellten ihre Ruhrgebietsprojekte in Bochum vor.

Bochum. Ein Förderprojekt ermöglichte Hobbyhistorikern die Suche nach erlebbare Lokalgeschichte. Jetzt wurden die Ergebnisse in Bochum vorgestellt.

Die Geschichte der eigenen Stadt, des lieb gewonnenen Stadtviertels: Das sind Themen, die zunehmend mehr Menschen interessieren. Manchmal steckt ein ausgeprägtes Geschichts- oder Heimatbewusstsein dahinter, ein anderes Mal die Neugier auf das Kennenlernen des Umfeldes, in dem man wohnt, lebt oder arbeitet. Das Projekt „Stadtteil-Historiker im Ruhrgebiet“ griff dies nicht nur in Bochum auf.

Stadtteil-Historiker haben zwei Jahre an ihren Projekten gearbeitet

Zwei Jahre haben 18 Laien-Historikerinnen und -Historiker seit 2019 mit finanzieller und fachlicher Unterstützung ihre jeweiligen Themen recherchiert. 27.000 Euro standen zur Verfügung, jeder Teilnehmer erhielt ein Recherchebudget von 1.500 Euro. Die Stadtteil-Historiker folgten damit einem Aufruf der GLS Treuhand; gemeinsam mit verschiedenen regionalen Kooperationspartnern sprach die Bochumer Stiftung Bürger des Ruhrgebiets mit Geschichtsinteresse an.

Lokalgeschichte sehen, hören und erleben: So könnten die Ergebnisse überschrieben werden. Sie präsentieren sich vielfältig, als Fotos, Wanderrouten, Bücher, digitale Fahrradkarten, Interviews, Videos, Blogs, sogar als Rezepte zum Nachkochen. Auf der Abschlussveranstaltung im Deutschen Bergbau-Museum Bochum wurden nun sowohl die Forschungsprojekte als auch die Begleitbroschüre „Stadtteil-Historiker Ruhrgebiet 2019-2021“ vorgestellt.

Projektergebnisse wurden im Deutschen Bergbau-Museum Bochum vorgestellt

Sie gibt einen Überblick über die Stipendiaten, die Motivation und die Forschungsgegenstände. Die Themen waren weit gefasst, die 100-jährige Radfahr-Entwicklung in Bochum zählt ebenso dazu wie der Heimatbegriff aus Migrantinnen-Sicht in Duisburg oder die Geschichte der jüdischen Bankiersfamilie Hirschland während der NS-Zeit in Essen.

„Historisches Wissen findet sich in allen gesellschaftlichen Schichten und Altersstufen. Abseits der Museen bleiben solche Kenntnisse jedoch meist einem kleinen Kreis vorbehalten. Die Stadtteil-Historiker erweitern den Blick und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum historischen Verständnis der Region Ruhrgebiet“, so Privatdozent Dr. Dietmar Bleidick (Bochum), der das Projekt Stadtteil-Historiker als Koordinator fachlich begleitete.

