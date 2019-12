Das Schauspielhaus zählte in diesem Jahr zu den Stationen des „Urban Trail“ in Bochum. 2020 ist erstmals auch die Ruhr-Universität eingebunden.

Bochum: Stadtlauf führt 2020 erstmals zur Ruhr-Universität

Augen auf und durch: Mit dem „Urban Trail“ hat der ehemalige Olympia-Leichtathlet und Sportlehrer Klaus Ehl (70) ein Erfolgsformat geschaffen. 3000 Teilnehmer waren in diesem Sommer am Start. Die Besonderheit: Die Läufer spulen nicht nur stumpf ihre Kilometer ab, sondern sind der Bochumer Kultur auf der Spur. Sehenswürdigkeiten und markante Punkte werden nicht nur angesteuert, sondern durchlaufen.

Bei der vierten Auflage am 21. Juni 2020 wird erstmals die Ruhr-Universität eingebunden. „Etwa die Hälfte der Gesamtstrecke von gut zehn Kilometern wird über das Uni-Gelände führen“, kündigt Klaus Ehl an. Bei der zweiten Hälfte bleibt es beim City-Kurs mit mehr als zehn Stationen in der Innenstadt.

Neustart am Bochumer Rathaus

Wer mag, kann die Sechs-Kilometer-Distanz zwischen Uni und Innenstadt zu Fuß zurücklegen. Erstmals beim „Urban Trail“ wird es aber auch einen Shuttle geben: Die Bogestra bringt die Läufer auf der U-35-Campuslinie von der Uni zum Rathaus. Dort wird es einen fließenden Neustart geben und der zweite Teil des Laufes beginnt. Die City-Strecke kann auch als „Kurz-Trail“ gelaufen werden. „Dann wird der Start am Rathaus sein, wo auch das Ziel mit Medaillenübergabe und dem gemeinsamen Frühstück ist“, berichtet Klaus Ehl.

Anmeldungen sind auf www.bochumurbantrail.de möglich. Noch bis 26. Januar gilt ein Frühbucherrabatt: Die Gesamtstrecke mit Uni kostet 18 Euro, die Kurzstrecke 15 Euro. Schüler und Studenten zahlen die Hälfte.