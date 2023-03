Bochum: Stadtkantorei singt zu Ostern einen Klassiker

Die Stadtkantorei Bochum bringt an Karfreitag die Johannespassion von Johan Sebastian Bach in die Christuskirche.

Passend zu den Osterfeiertagen erklingt an Karfreitag, 7. April, um 17 Uhr die Johannespassion von Johann Sebastian Bach in der Christuskirche (Platz des europäischen Versprechens) neben dem Rathaus in Bochum. Die Stadtkantorei stellt sich dem epochalen Werk unter der Leitung von Hans Jaskulsky, dazu spielen Mitglieder der Bochumer Symphoniker.

Johannespassion erklingt in der Christuskirche Bochum

Vor haargenau 299 Jahren wurde die Johannespassion erstmals in der Thomaskirche in Leipzig aufgeführt. Das Werk nimmt einen zentralen Platz in Bachs umfangreichem Schaffen ein. Erzählt wird die Leidensgeschichte Jesu Christi. Deutlicher als in der später veröffentlichten Matthäuspassion deutet Bach hier in den Arien, Chören und Chorälen den Tod als Sieg und Wegbereitung der Auferstehung an.

Der Dirigent Hans Jaskulsky leitet die Johannespassion in der Christuskirche am Rathaus Bochum. Foto: Jaskulsky

Die Stadtkantorei bringt dieses packende Werk in der Fassung von 1724 auf die Bühne. Als Solisten mit dabei sind Eva Bauchmüller (Sopran), Iris Marie Sojer (Alt), Gustavo Martín (Tenor), David Pichlmaier (Bass), und Joachim Höchbauer (Bass).

Karten (24 Euro, bis 14 Jahre: 12 Euro plus Gebühr) an der Abendkasse sowie unter christuskirche-bochum.de

