Bochum: Stadtgestalter für Gebärdensprachen-Service im Netz

Bochum. Die Stadtgestalter wollen das Online-Angebot der Stadt Bochum verständlicher für Gehörlose machen. Wo das Problem liegt – und was helfen könnte.

Mit einem Vorschlag im Sozialausschuss wollen die „Stadtgestalter“ die Barrierefreiheit des städtischen Internetangebots in Bochum verbessern. Die Wählervereinigung regt an, auf den Online-Seiten der Stadt Bochum einen digitalen Dolmetscher für Gebärdensprache einzuführen.

Ein Übersetzungsangebot für Schriftsprache – wieso genau das? Hintergrund: Die Deutsche Gebärdensprache (DGS) ist eine eigenständige Sprache, mit spezifischen Zeichen, Mimik und Gestik, grammatikalischen Regeln. Für viele Gehörlose ist die DGS die Muttersprache. Für sie „ist die deutsche Textsprache so schwer zu lesen wie eine Fremdsprache“, sagt Laura Müller, die sozialpolitische Sprecherin der Stadtgestalter. „Um die Texte auf den städtischen Internetseiten wirklich verstehen zu können, sind diese Menschen auf technische Hilfe angewiesen“, glaubt sie.

Service: Avatar übersetzt Schriftsprache in Gebärdensprache

Die Lösung nach Ansicht der Stadtgestalter: ein digitaler 3D-Avatar, der Texte automatisiert in die Gesten der Gebärdensprache übersetzt und anzeigt. „Wichtig ist, dass der digitale Gebärdendolmetscher auch gerade dort zum Einsatz kommt, wo es um Bürgerbeteiligung geht. Nur wer verstehen kann, um was es geht, kann sich auch einbringen“, sagt Müller mit Blick auf die neue Beteiligungsplattform Consul.

Zur Umsetzung könne sich die Stadt Bochum einem bereits laufenden Projekt anschließen, schlagen die Stadtgestalter vor. „Mit dem Projekt „Kommunaler Gebärdensprach-Avatar“ besteht bereits ein vom Bundesbildungsministerium gefördertes Projekt, an dem rund 40 Gemeinden beteiligt sind“, argumentiert Müller. Aus NRW seien beispielsweise schon Paderborn und Lünen dabei. Die Stadtgestalter wollen Bochums Beitritt zu dem Projekt in der Sitzung des Sozialausschusses am 5. September beantragen.

