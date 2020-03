Bochum: Stadt wird für Klimaschutz eine Stunde lang dunkel

Das deutsche Bergbaumuseum in Bochum wird während der "Earth Hour" auch in diesem Jahr wieder die Lichter ausknipsen.

Bochum. An einigen Bochumer Gebäuden wird während der "Earth Hour" das Licht ausgemacht. Auch private Haushalte können bei der Aktion mitmachen.

Tausende Städte rund um die Welt stellen am Samstag, 28. März, für eine Stunde die Beleuchtung vieler Gebäude und Sehenswürdigkeiten ab – vom Big Ben in London über die Chinesische Mauer bis hin zum Brandenburger Tor in Berlin. Auch Bochum beteiligt sich an der Aktion.

Unternehmen und Kirchengemeinden und auch Millionen Menschen machen zu Hause für 60 Minuten das Licht aus. Bochum ist damit Teil einer Kampagne, bei der Menschen auf der ganzen Welt gemeinsam ein offensichtliches Zeichen für mehr Umwelt- und Klimaschutz setzen.

Förderturm und Rathaus werden verdunkelt

Am kommenden Samstag zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr werden sich wieder einige Akteure an der "Earth Hour" beteiligen. So nehmen wieder verschiedene Kirchen und Kirchenkreise an der Aktion teil. Auch das Historische Rathaus und der Förderturm am Deutschen Bergbau-Museum Bochum werden verdunkelt.

Die „Earth Hour“ möchte zum Umdenken anstoßen. „Jeder kann einen Teil zum Klimaschutz beitragen, sei es durch einen effizienten Umgang mit Strom und Wärme Zuhause, oder durch eine Änderung im Konsumverhalten“, sagt Frank Frisch, Klimaschutzmanager der Stadt Bochum.

