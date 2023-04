Bochum: Stadt und der Polizei blitzen zu schnelle Fahrzeuge

Bochum. Auch in der kommenden Woche stehen in Bochum wieder Blitzer am Straßenrand. Stadt und Polizei nennen ihre Einsatzorte.

Die Stadt Bochum blitzt in der kommenden Woche (ab 24.) an diesen Straßen zu schnelle Fahrzeuge: am Montag auf der Bergener Straße, am Dienstag auf dem Castroper Hellweg, am Mittwoch auf der Straße Ecksee, am Donnerstag auf der Frauenlobstraße, am Freitag auf der Gerther Straße und am Samstag auf der Straße Harpener Feld.

In diesen Stadtteilen kontrolliert die Bochumer Polizei

Die Polizei nennt nur die Stadtteile, in denen sie blitzt: am Montag in Südfeldmark, am Dienstag in Werne, am Mittwoch in Stiepel, am Donnerstag in Leithe, am Freitag in Langendreer und am Samstag in Hordel.

