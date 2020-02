Bochum: Stadt ruft nach dem Sturm weiter zur Vorsicht auf

Mehrere Verkehrsschilder, hier in der Bochumer Innenstadt, hielten den Orkanböen in der Nacht zum Montag nicht stand.

Bochum. Das Sturmtief „Sabine“ ist abgeflaut. Dennoch ruft die Stadt Bochum weiter zur Vorsicht auf. Die Schulen sind ab Dienstag wieder normal geöffnet.

Das Orkantief „Sabine“ ist abgeflaut. Dennoch ruft die Stadt Bochum weiter zur Vorsicht auf. Das gilt insbesondere in Wäldern, in Park- und Grünanlagen sowie auf Friedhöfen.

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen waren heftige Orkanböen durch das Stadtgebiet gefegt. Die Feuerwehr verzeichnet in einer Abschlussbilanz 80 Einsätze. Bäume und Äste stürzten auf Hausdächer (unter anderem am Grünen Weg in Kornharpen) sowie parkende Autos. Straßen mussten kurzzeitig gesperrt werden. Der öffentliche Nahverkehr der Bogestra war kaum betroffen.

Sturm in Bochum: Aufräumarbeiten sind im Gange

Von den befürchteten katastrophalen Ausmaßen war „Sabine“ weit entfernt. Von einer „relativ überschaubaren Situation“ sprach Feuerwehrchef Simon Heußen. Insgesamt waren 350 Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr sowie das Technische Hilfswerk im Einsatz. Das Wichtigste: Es gab keine Verletzten.

Die – harmloseren – Folgen des Sturms waren am Montag weithin sichtbar. Die USB-Mitarbeiter hatten bei der Straßenreinigung alle Hände voll zu tun, nachdem Papiertonnen und Gelbe Säcke in der Nacht umhergewirbelt wurden. Der Technische Betrieb der Stadt ist dabei, Bäume und umgekippte Verkehrsschilder zu sichern und bei Bedarf kleinräumig absperren.

Unterricht findet am Dienstag wieder statt

Nachdem am Montag vielerorts schulfrei war, nehmen die Bochumer Schulen am Dienstag (11.) den Unterricht wieder regulär auf. Das Schulverwaltungsamt bittet jedoch alle Schulen, bis zum Ende der Wetterwarnung des Deutschen Wetterdienst die Schulhöfe nicht zu benutzen. Ab Dienstag sind auch alle städtischen Sportplätze und Sporthallen wieder freigegeben.

Die städtischen Kindergärten hatten am Montag regulär geöffnet. Lediglich die Kita an der Zechenstraße richtete wegen eines umgestürzten Baumes vor dem Gebäude eine Notgruppe ein. Die Kita an der Herzogstraße blieb wegen eines danebenstehenden Baukrans vorsichtshalber geschlossen.