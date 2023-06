Bochum: Stadt muss eine Wohnstraße für Kanalbau sperren

Auf einem Abschnitt der Straße Am Schußholz muss der Kanal erneuert werden.

Bochum-Wiemelhausen. In Wiemelhausen muss ein maroder Kanalabschnitt erneuert werden. Das macht laut Stadt Bochum Voll- und Teilsperrungen notwendig.

Die Stadt Bochum wird den Kanal in der Straße „Am Schußholz“ erneuern. An dem 1958 erbauten Mischwasserkanal hat das Tiefbauamt eine teilweise hydraulische Überlastung sowie starke bauliche Mängel festgestellt. Dadurch bestehe hier die Gefahr von Tagesbrüchen.

Die Baumaßnahme verläuft zwischen dem Haus Am Schußholz 16 und der Stiepeler Straße. Es werden zwei Haltungen neu gebaut. Auf Höhe Nr. 16 muss ein Baum gefällt werden. Ein neuer Baum wird nach Abschluss der Arbeiten an derselben Stelle gepflanzt.

Nur auf einem kleinem Abschnitt wird unterirdisch gearbeitet

Von dort aus werden ca. 115 Meter Kanalrohre in zwei Haltungen bis zur Stiepeler Straße verlegt. Dort erfolgt dann der Anschluss an den bestehenden Schacht. Die Maßnahme wird überwiegend in offener Bauweise durchgeführt.

Nur auf einem etwa acht Meter langen Abschnitt müssen die Kanalbauer in die Tiefe gehen: Wegen ungünstig liegender Versorgerleitungen muss dort in Stollenbauweise gearbeitet werden. Im Vorlauf der Maßnahme sind außerdem bergbauliche Sicherungsmaßnahmen notwendig.

Auch die Fahrbahn muss erneuert werden

Ist der neue Kanalabschnitt fertig, wird das Tiefbauamt teilweise wird auch die Fahrbahn erneuern. Das sei notwendig, da sich durch den Grabenaufbruch die asphaltierte Pflasterdecke entspannen und die Tragfähigkeit durch das fehlende Gesamtgefüge nachlassen wird. Dies wird in dem Bereich ab der bereits erneuerten Fahrbahn von der Einmündung der Stiepeler Straße bis zur Hausnummer 16 erfolgen.

Den Kanalbau hat sich die Stadt für den Herbst/Winter vorgenommen; die Arbeiten sollen etwa acht Wochen dauern.

Zur Durchführung der Arbeiten ist es erforderlich, die Fahrbahn der schmalen Wohnstraße Am Schußholz abschnittsweise voll zu sperren. Fußgänger kommen noch an der Baustelle vorbei. Für die Arbeiten in der Stiepeler Straße reiche eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn aus.

Die Gesamtkosten liegen bei 580.000 Euro. Die Grundstückseigentümer werden an den Kosten beteiligt.

