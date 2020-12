Bochum: Stadt meldet vier Corona-Tote an einem Tag

Bochum. Das gab es noch nie: Die Stadt Bochum meldet an einem Tag vier Corona-Tote. Auch der Inzidenzwert ist am Mittwoch weiter gestiegen.

Das gab es seit Beginn der Pandemie noch nie: Die Stadt Bochum meldet binnen eines Tages vier weitere Corona-Todesfälle. Drei Männer, allesamt über 80 Jahre, starben infolge von Covid-19 im St.-Josef-Hospital. In einem Wittener Krankenhaus ist der Tod einer 69-jährigen Bochumerin zu beklagen, die mit dem Virus infiziert war.

Die Zahl der an Covid-19 verstorbenen Bochumerinnen und Bochumer steigt damit auf 40 . Hinzu kommen elf Frauen und Männer, die nicht an, aber mit Corona gestorben sind.

Corona in Bochum: Inzidenzwert steigt auf 155,6

Gleichfalls binnen 24 Stunden gibt es in Bochum 100 weitere durch Tests bestätigte Corona-Infektionen. Die Gesamtzahl steigt damit auf 5369. Aktuell sind 706 Bürgerinnen und Bürger infiziert – fünf mehr als am Dienstag. 4612 Personen (plus 91) gelten als genesen, 1849 müssen in häuslicher Quarantäne ausharren .

Die Lage in den Kliniken ist weitgehend unverändert: 74 Corona-Patienten müssen stationär behandelt werden, davon 20 auf der Intensivstation. Der Inzidenzwert (Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen) steigt von 143,8 auf 155,6.

