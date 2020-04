An der Von-Waldthausen-Grundschule wird mit Fördermitteln der Schulhof umgestaltet.

Soziale Stadt Bochum: Stadt meldet Baustart an zwei Schulhöfen in Werne

Bochum-Werne / Langendreer. Im Zuge des Stadtumbaus Werne – Langendreer-Alter Bahnhof werden die Schulhöfe einer Grund- und einer Gesamtschule in Bochum aufgepeppt.

Im Zuge der Sozialen Stadt W-LAB (Werne – Langendreer-Alter Bahnhof) beginnen in den kommenden Wochen die Umgestaltungen des Schulhofes der Von-Waldthausen-Grundschule und ein erster Bauabschnitt des Schulhofs der Willy-Brandt-Gesamtschule in Bochum-Werne mit Mitteln der EU, des Bundes, des Landes und der Stadt Bochum.

Kinder konnten Gestaltungswünsche äußern

Bei der Planung durch ein Bochumer Planungsbüro konnten Kinder, Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern Gestaltungswünsche äußern. Im ersten Bauabschnitt steht die Grundschule im Fokus. Sie bekommt ein Ballspielfeld im hinteren Teil, Sitzelemente für ein grünes Klassenzimmer und einen neuen Eingang. Zudem neue Spiel- und Kletterelemente, ein kleines Fußballfeld, ein farbiges Spielband und lange bunte Sitzbänke.

Auch auf dem Schulhof der Gesamtschule steht Bewegung im Vordergrund: Am vorhandenen Laubengang entsteht ein neues Spielfeld mit einer Sitzstufenanlage für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Neue Rampen erleichtern barrierefrei das Überwinden der Höhenunterschiede und auf den Asphalt gemalte bunte Linien ermöglichen Laufspiele.

Die Arbeiten an der Grundschule haben bereits angefangen: Eine Garten- und Landschaftsbaufirma nutzt die schulfreie Zeit, um die Störungen des Unterrichts so kurzfristig wie möglich zu halten. Die gesamten Arbeiten dauern voraussichtlich – aufgrund der Lieferzeiten für die Spielgeräte und Sitzbänke – bis Ende Juli.

Spielplatz im Park wird in den Schulbereich integriert

Eine Schulhof-Umgestaltung steht auch der Amtmann-Kreyenfeld-Grundschule bevor. Der Eingangsbereich vorne soll etwas kleiner werden. Dafür soll für die Kinder der angrenzende Spielplatz im Werner Park in den Schulbereich integriert werden. Mit der Planung wurde bereits begonnen, die Umsetzung kann aber wohl erst 2022 erfolgen. Im Park ist dafür weiter östlich ein neuer Spielplatz als Ersatz vorgesehen.

Ende 2023 läuft das Stadtentwicklungs-Projekt „Soziale Stadt“ aus. Neben dem Aufhübschen von Schulhöfen wurde mit dem W-LAB-Programm Kinderspielplätze modernisiert, Fassaden erneuert, die Jugendtreffs „JuCon“ und Inpoint“ sollen neu gebaut, der Volkspark Langendreer aufgewertet und die Alte Bahnhofstraße umgestaltet werden.

Weitere Informationen gibt es beim Stadtteilbüro WLAB unter 02 34 / 29 70 55 50 oder per E-Mail an stadtteilbuero@bo-wlab. Die Ausbaupläne sind im Schaufenster am Werner Hellweg 499 ausgehängt oder online unter www.bo-wlab.de einzusehen.