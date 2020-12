Bochum: Stadt meldet am Montag zwei weitere Corona-Tote

Bochum Die Stadt meldet am Montag zwei weitere Corona-Tote in Bochum. Zugleich sinken die Zahlen bei der Inzidenz und den aktuell Infizierten.

Die Stadt hat am Montag zwei weitere Corona-Tote in Bochum gemeldet. Eine 91-jährige Frau und ein 81-jähriger Mann starben im Augusta-Krankenhaus an den Folgen von Covid-19. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Todesfälle in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Virus auf 61. Hinzu kommen 21 Bochumerinnen und Bochumer, die zwar nicht an, aber mit Corona gestorben sind.

Der zuletzt rasante Anstieg bei den Infektionen hat sich laut der jüngsten Zahlen der Gesundheitsbehörden leicht abgeschwächt. Am Montag wurden 34 Neuerkrankungen registriert. Damit steigt die Gesamtzahl aller bestätigten Infektionen seit März auf 7818. Davon gelten 6145 Frauen und Männer (plus 145 im Vergleich zum Vortag) als genesen. 1591 Menschen sind aktuell infiziert - 82 weniger als am Wochenende.

Corona in Bochum: Inzidenz jetzt bei 173,1

Weiter gesunken ist der Inzidenzwert (Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen). Derzeit liegt er bei 173,1. Am Sonntag waren es 176,4, Heiligabend noch 229,4.

Angespannt bleibt die Situation in den Bochumer Krankenhäusern. 198 Corona-Patienten (plus sieben) werden - Stand Montag - stationär versorgt, davon 36 auf den Intensivstationen. 21 Patienten müssen beatmet werden.

+++ Aktuelle Fallzahlen aus Ihrer Stadt, neue Verordnungen und viel mehr: Das Corona-Update hält Sie auf dem Laufenden. Hier kostenlos für den Newsletter anmelden! +++