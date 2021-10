Bochum: Sportliches Ferienfinale lockt auf dem Imbuschplatz

Ein Mitmachprogramm zum Ende der Herbstferien gibt es am Donnerstag und Freitag rund um den Imbuschplatz.

Bochum-Innenstadt. Die Ko-Fabrik in Bochum und der Stadtsportbund veranstalten zweitägiges Mitmachprogramm. Künder können spielen, Erwachsene ihre Fitness testen.

„Rabatz im Innenhof“ heißt das Herbstferien-Mitmachprogramm im Quartier rund um den Imbuschplatz, das Kinder und Erwachsene ansprechen will .Es handelt sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Quartiershalle in der Ko-Fabrik e.V., des Stadtsportbundes Bochum und des Kortland-Vereins, unterstützt von der Viva West Stiftung.

Am Donnerstag (21.) ab 15 Uhr und am Freitag (22.) ab 14 Uhr geht’s los. An beiden Tagen gastiert das Bochumer Spielmobil im Innenhof des Vivawest-Quartiers zwischen Kortländer und Windmühlenstraße. Zwei Bahnen Minigolf, Discgolf, eine Torschusswand, Roller sowie kleine Fahrzeuge, Pedalos, Slackrack, Bogenschießen, ein großes Schachbrett und jede Menge Überraschungen laden genauso zum Mitmachen und Toben ein, wie Bastel- und Theateraktionen.

„Bewegt gesund bleiben“

Am Freitagnachmittag öffnet dann auch speziell für die Großen der Vorhang für „Fit im Quartier“, ein Mitmachangebot des Stadtsportbund Bochum mit Alltags-Fitness-Test, „Schnupper Yoga für alle“ (16.30 Uhr bis 17.30 Uhr). Zudem gibt es viele sportliche Informationen und jeder Menge Überraschungen im Rahmen des Programms „Bewegt gesund bleiben in NRW!“. Auch für Essen und Getränke wird gesorgt.

Für alle Besucher inklusive der Kinder gilt: Die Teilnahme ist nur mit einem aktuellen 3 G-Nachweis möglich.

Ko-Fabrik ist nun komplett

Die Ko-Fabrik ist mit Pionierhaus, Ko-Büros, Nachbarschafts-Café und Quartiershalle nach dem Umbau nun komplett. Sie ist Heimat auch für Gründerinnen und Gründer, für urbane Produktion und dient der nachbarschaftlichen Begegnung. Alle Überschüsse, die die Ko-Fabrik durch Vermietung der Ateliers und Büros erzielt, fließen in soziale Projekte im Viertel, das sich vom Kortländer bis zum Imbuschplatz erstreckt.

