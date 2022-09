Die Grünen in Bochum sind sauer: Sie fühlen sich von der Kritik von Gabi Spork (SPD, Foto) angesprochen. Die Bezirksbürgermeisterin hatte sich über kritische Äußerungen einiger Ratsvertreter hinsichtlich des Abrisses des illegalen Spielplatzes in Bochum-Ehrenfeld geärgert und dies öffentlich kundgetan.

Bochum-Ehrenfeld. Bezirksbürgermeisterin Gaby Spork hatte Ratsmitglieder für ihre Kritik am Abriss eines Spielplatzes in Bochum gerüffelt. Die Grünen sind sauer.

Die an einige Ratsmitglieder gerichtete Kritik von Bezirksbürgermeisterin Gaby Spork (SPD) in der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung Bochum-Mitte am 15. September ruft nun die Grünen hervor. Man wolle die Aussagen prüfen lassen, kündigt Sebastian Pewny, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Rat, an. Dazu will man das Rechtsamt einschalten.

Bochum: Spielplatz-Abriss – Grüne reagieren auf Vorwürfe

Gaby Spork hatte vor Beginn der Sitzung das Wort ergriffen, um ihrem Ärger Luft zu machen. Sie habe sich sehr geärgert, „wie langjährige Ratsmitglieder die Verwaltung in eine Ecke gestellt haben, wo sie nicht hingehört“, sagte sie im Hinblick auf den illegal auf dem Hans-Ehrenberg-Platz errichteten Spielplatzes, den die Stadt Ende August entfernt hatte. Dies sei weder mutwillig noch in einer Nacht- und Nebel-Aktion geschehen und formal richtig gewesen. Ihre Kritik hatte Spork allgemein gefasst und niemanden namentlich genannt.

Offenbar fühlten sich die Grünen aber angesprochen. Für Sebastian Pewny „insofern ein bemerkenswerter Vorgang, als dass sich die Ratsmitglieder dagegen nicht wehren konnten“. Und weiter: „Wer absichtlich Zitate aus dem Kontext reißt, eine Erklärung abgibt, auf die man nicht reagieren kann, und dabei auch noch die Regeln der Geschäftsordnung missachtet, hat mindestens mal ein merkwürdiges Verständnis von Demokratie und überparteilicher Sitzungsleitung. Wir lassen daher die Aussagen der Frau Bezirksbürgermeisterin in Form und Inhalt durch das Rechtsamt überprüfen und behalten uns weitere Schritte vor.“

Keine Kontaktaufnahme: Grüne kritisieren Vorgehen der Bezirksbürgermeisterin

Auch inhaltlich sei man anderer Meinung als Gaby Spork: „Wenn die Bezirksbürgermeisterin nun öffentlich behauptet, dass die Stadt alles richtig gemacht habe, so lesen wir die Worte des Oberbürgermeisters an die Initiative vor Ort doch deutlich anders. Denn dieser resümierte ja schon als oberster Chef der Stadtverwaltung, dass man als Stadt stärker nach einem anderen Lösungsweg hätte suchen sollen.“

Bezeichnend sei aus Sicht der Grünen, „dass die Bezirksbürgermeisterin keinen Versuch unternommen hat, mit den kritisierten Ratsmitgliedern, die ja beratende Mitglieder der Bezirksvertretung sind, ins Gespräch zu kommen. Stattdessen sucht sie unter Umgehung der Regeln des Sitzungsablaufes die Gelegenheit, sich politisch zu profilieren. Von unseren grünen Bezirksvertreterinnen und Bezirksvertretern weiß ich, dass sie die Kritik von Frau Spork an den Ratsmitgliedern nicht teilen und über das gewählte Format der Erwähnung dieser Kritik sehr unglücklich sind.“

Auf Betreiben von SPD und Grünen ist die Stadt Bochum inzwischen beauftragt worden, nach einer Möglichkeit zu suchen, den Hans-Ehrenberg-Platz übergangsweise wieder bespielbar zu machen. Denn eine Umgestaltung des Platzes ist frühestens für 2028 vorgesehen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum