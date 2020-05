Bochum: Sperrmüll brennt - Feuer beschädigt Haus und Autos

Bochum. Ein brennender Sperrmüllhaufen in Bochum beschäftigte die Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch. Das Feuer beschädigte Autos und eine Hausfassade.

Für die Feuerwehr war es „ein ganz normaler Brand“, der schnell gelöscht war, die Polizei indes schließt Brandstiftung nicht aus. In der Nacht zum Mittwoch brannte in Bochum erneut ein Sperrmüllhaufen, das Feuer im Stadtteil Günnigfeld griff auf eine Hausfassade und zwei Autos über.

Polizei Bochum schließt Brandstiftung nicht aus

Um 1.35 Uhr am Mittwoch, 27. Mai, wurden Feuerwehr und Polizei zum Brandort an der Schmiedestraße 10 gerufen. Beim Eintreffen stellte die Kräfte des Löschzuges Wattenscheid einen brennenden Sperrmüllhaufen auf dem Bürgersteig fest. Die Flammen hatten bereits ein am Straßenrand parkendes Auto erfasst. Das Feuer war dennoch in wenigen Minuten gelöscht. Das Wohnhaus wurde kurzzeitig geräumt, Menschen kamen nicht zu Schaden.

Bereits im Januar brannte ein Sperrmüllhaufen

Wie die Polizei am Mittwochmorgen auf Anfrage mitteilte, hatte sich vermutlich der Sperrmüllhaufen entzündet. Die große Hitze griff auf die Fenster im Erdgeschoss über, die zerbarsten. Auch die Fassade des Mehrfamilienhauses wurde durch die Flammen beschädigt.

Schaden erlitten laut Polizei auch zwei am Straßenrand abgestellte Autos. Die Brandursache sei zwar noch nicht ermittelt, „Brandstiftung können wir aber nicht ausschließen“, sagte ein Polizeisprecher der WAZ.

Das „Brand-Muster“ nämlich ist bekannt. Erst Ende Januar brannten in der Mittelstraße direkt um die Ecke ebenfalls erst ein Sperrmüllhaufen und dann ein Auto. Es war seinerzeit der dritte Brand binnen kurzer Zeit.

Die Ermittlungen der Polizei zum nunmehr vierten Einsatz in Günnigfeld dauern an.

