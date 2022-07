Bochum spendet 65.894 Euro für Seenotrettungsschiff

Bochum. Bochum unterstützt die Seenotrettung im Mittelmeer. Bürger, Kirchen und Organisationen spenden 35.894 Euro, die Stadt steuert 30.000 Euro dazu.

Mit 65.894 Euro unterstützt die Aktion „Bochum Rettet“ das Seenotrettungsschiff SEA-EYE 4, um das Sterben von Flüchtenden im Mittelmeer zu verhindern.

Zivilgesellschaft und Stadt unterstützen Rettungsmission

35.894 Euro hat die Aktion selbst gesammelt, gespendet haben viele Einzelpersonen, aber auch Vereine, Kirchengemeinden und Organisationen. Mit weiteren 30.000 Euro beteiligt sich die Stadt Bochum. Der Rat der Stadt hatte beschlossen, jeden gespendeten Euro bis zu einer Höhe von 30.000 Euro zu verdoppeln.

„Mit dem Projekt ‚Bochum Rettet‘ wollen wir aufzeigen, dass wir vor Ort Verantwortung übernehmen können und müssen“, sagt Carla Scheytt, Mitglied des Organisationsteams der Aktion. Der Verein Sea-Eye, der das Rettungsschiff unterhält, sei zuversichtlich, dass Bochum damit ein Vorbild für weitere Städte werden kann.

Schiff wird dank Spendengelder betankt

„Bochum hat gezeigt, dass eine Kommune einen aktiven Part in einer humanitären Fluchtpolitik einnehmen kann. Das gesammelte Geld kommt konkret dort an, wo es gebraucht wird. Mit den eingegangenen Spenden haben wir kürzlich den Schiffstank für die aktuellen Missionen gefüllt“, so der Vorsitzende Gorden Isler.

